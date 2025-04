Omicidio a Zinasco cadavere trovato sull' argine del Po con un taglio alla gola | sarebbe di un turista tedesco

cadavere con taglio alla gola trovato sull’argine del Po a Zinasco: potrebbe essere un turista tedesco. Accanto, un coltello. Si indaga per Omicidio 🔗Notizie.virgilio.it Notizie.virgilio.it - Omicidio a Zinasco, cadavere trovato sull'argine del Po con un taglio alla gola: sarebbe di un turista tedesco condel Po a: potrebbe essere un. Accanto, un coltello. Si indaga per

Trovato il cadavere di una donna sul greto del Serio: si indaga per omicidio - Alzano Lombardo – Il corpo senza vita di una donna, di età compresa tra i 30 e i 35 anni, è stato rinvenuto nella mattinata di domenica 6 aprile sul greto del fiume Serio, all’altezza del ponte della statale 671, al confine tra Alzano Lombardo e Ranica, all’imbocco della Val Seriana. L’allarme è scattato intorno alle 10 del mattino, quando una segnalazione al 112 ha indicato la presenza di un cadavere sotto al cavalcavia, in una zona frequentata da chi percorre la pista ciclabile che costeggia il fiume. 🔗thesocialpost.it

Omicidio a Limena: il cadavere di un uomo di sessant'anni trovato in casa - PADOVA - Omicidio a Limena. Il cadavere di un uomo di circa sessant'anni è stato trovato oggi, mercoledì 5 marzo, nella sua abitazione in via papa Giovanni XXIII,... 🔗ilgazzettino.it

Omicidio a Limena: il cadavere di un uomo di 81 anni trovato in casa - PADOVA - Omicidio a Limena. Il cadavere di un uomo di 81 anni è stato trovato oggi, mercoledì 5 marzo, nella sua abitazione in via papa Giovanni XXIII, 4. Sul posto il... 🔗ilgazzettino.it

Cadavere di un giovane con una ferita alla gola trovato sulla riva del Po nel Pavese: ipotesi omicidio - Il cadavere di un turista tedesco è stato trovato nelle scorse ore sulla riva del Po a Zinasco (Pavia). Il corpo avrebbe una ferita alla gola e poco lontano sarebbe stato rinvenuto un coltello. 🔗fanpage.it

Trovato morto in riva al Po, c'è anche l'ipotesi omicidio: vittima un giovane turista (con una ferita alla gola) in zona Zinasco - Giallo in provincia di Pavia: il cadavere di un giovane è stato trovato alcune ore fa sull'argine del Po nel Comune di Zinasco. I ... 🔗msn.com

Zinasco, 25enne tedesco trovato morto sulla riva del Po con una ferita alla gola: c’è anche l’ipotesi omicidio - Il giovane si trovava accampato nella zona insieme ad alcuni amici molto probabilmente per partecipare una battuta di pesca. Indagano i carabinieri ... 🔗msn.com