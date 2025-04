Ombrelloni un monologo che racconta le illusioni degli italiani che danno il meglio e il peggio in vacanza

Ombrelloni, un testo di Iacopo Gardelli, interpretato da Lorenzo Carpinelli, un monologo brillante che, attraverso le storie che si. 🔗 Ravennatoday.it - "Ombrelloni", un monologo che racconta le illusioni degli italiani che danno il meglio e il peggio in vacanza Accademia PerdutaRomagna Teatri presenta in “Anteprima” al Ridotto del Teatro Goldoni di Bagnacavallo la nuova co-produzione, realizzata insieme a Studio Doiz,, un testo di Iacopo Gardelli, interpretato da Lorenzo Carpinelli, unbrillante che, attraverso le storie che si. 🔗 Ravennatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Liliana Segre: il film documentario che racconta la sua testimonianza della Shoah - Affronta il dolore di una esperienza indicibile, si mostra con la famiglia non senza complicazioni, si apre al pubblico con generosità, si fa conoscere meglio di quanto non abbia già fatto in questi anni, a costo - ormai è storia nota - di attirare l'odio social, ma Liliana Segre, classe 1930, mantiene la lucidità implacabile di "essere Segre", oggi una delle ultime persone a testimoniare la Shoah. 🔗quotidiano.net

Le Iene, il monologo di Loredana Errore: “dopo l’incidente Ho imparato ad accettare che il mio corpo non può andare veloce come il mio cervello” | Video Mediaset - Loredana Errore torna protagonista a Le Iene con un monologo molto intimo in cui racconta la sua vita personale e professionale: dal successo al tragico incidente. Il monologo di Loredana Errore a Le Iene Show “Quando salivo sul palco mi bastava essere davanti ad un microfono e cantare per avere la consapevolezza che nessuno avrebbe potuto mettersi tra me e il sogno che stavo realizzando” – inizia così il monologo di Loredana Errore a Le Iene. 🔗superguidatv.it

MondoUomo.it Si racconta in 30 Secondi: Il Nostro Spot Online il 12 Aprile alle Ore 12, Première su YouTube. - Domani alle 12.00 il video spot ufficiale di MondoUomo.it – Inizia il conto alla rovescia… Sabato 12 aprile alle ore 12.00, sarà online su YouTube il nostro video spot ufficiale: un concentrato visivo che esprime l’identità, lo stile e la visione editoriale del nostro magazine dedicato all’uomo moderno Un video breve, ma deciso. Un invito [...] 🔗mondouomo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ombrelloni, un monologo che racconta le illusioni degli italiani che danno il meglio e il peggio in vacanza. 🔗Approfondimenti da altre fonti