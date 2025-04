Omaggio di Mattarella a Pio La Torre e Rosario Di Salvo nel 43 anniversario della loro morte

Torre e Rosario Di Salvo sono testimonianza dei valori di dedizione nella difesa dei diritti individuali e collettivi posti a fondamento della pacifica convivenza. Nel quarantatreesimo anniversario della loro vile uccisione, la Repubblica rende Omaggio al loro impegno per la costruzione di una società libera dal giogo mafioso e in cui a prevalere sia la legalità." Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla presidente del Centro di studi e iniziative culturali "Pio La Torre", Emilio Miceli ed al Presidente Emerito, Vito Lo Monaco."La Legge, proposta da Pio La Torre, di efficaci misure legislative nella repressione del fenomeno associativo mafioso è diventata una pietra miliare in questa direzione. L'impegno a estirpare l'intimidazione, l'omertà e le condizioni di assoggettamento poggia anzitutto sulla diffusione di una solida cultura basata sulla sensibilizzazione delle giovani generazioni ai principi costituzionali.

10.00 "Pio La Torre e Rosario Di Salvo sono testimonianza dei valori di dedizione nella difesa dei diritti individuali e collettivi posti a fondamento della pacifica convivenza". Così il presidente Mattarella, in un messaggio al Centro Studi 'Pio La Torre'. "Nel quarantatreesimo anniversario della loro vile uccisione, la Repubblica rende omaggio al loro impegno per la costruzione di una società libera dal giogo mafioso e in cui a prevalere sia la legalità",scrive il capo dello Stato Legge di Pio La Torre "pietra miliare".

