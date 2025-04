Oltre 50 espositori da tutta Italia | Floravilla torna in un’edizione rinnovata a Villa Caramello

torna FloraVilla, giunta alla sua 12esima edizione. L’evento dedicato alla coltura (e alla cultura) dei fiori e delle piante, ma anche al tempo libero, all’arte e alla cura del corpo. 🔗 Ilpiacenza.it - Oltre 50 espositori da tutta Italia: Floravilla torna in un’edizione rinnovata a Villa Caramello Due giorni all’insegna dell’amore per il verde e del benessere: sabato 3 e domenica 4 maggio a Castelsangiovanni, giunta alla sua 12esima edizione. L’evento dedicato alla coltura (e alla cultura) dei fiori e delle piante, ma anche al tempo libero, all’arte e alla cura del corpo. 🔗 Ilpiacenza.it

