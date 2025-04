Oggi 30 aprile è San Giuseppe Benedetto Cottolengo | aiutò gli ultimi con la forza della Provvidenza

della Casa della Divina Provvidenza, san Giuseppe Benedetto Cottolengo è stato un sacerdote che ha dedicato la sua vita alle opere di carità verso i più bisognosi. Carità e fiducia nella Provvidenza sono i tratti distintivi di san Giuseppe Benedetto Cottolengo, che viene ricordato Oggi 30 aprile. È considerato tra i cosiddetti "santi sociali".

Oggi 30 aprile è San Giuseppe Benedetto Cottolengo: aiutò gli ultimi con la forza della Provvidenza - Carità e fiducia nella Provvidenza sono i tratti distintivi di san Giuseppe Benedetto Cottolengo, che viene ricordato oggi 30 aprile. È considerato tra i cosiddetti “santi sociali” piemontesi, coloro ... 🔗lalucedimaria.it

