Offerta Shock | Samsung Odyssey G7 28? 4K 144Hz a 409€ – Il Prezzo Più Basso di Sempre!

Offerta a tempo: il Samsung Odyssey G7 da 28 pollici oggi scende a 409,80€ su Amazon, il Prezzo più Basso mai visto! Risparmi il 18% rispetto al Prezzo medio di 499,99€ e il 7% rispetto agli ultimi 30 giorni.

Questo modello è pensato per chi non accetta compromessi:
Supporto a FreeSync Premium Pro e HDR 400 per colori vividi e fluidità assoluta
Risoluzione UHD 4K (3840×2160) per immagini nitidissime
Pannello IPS a 144Hz e tempo di risposta di 1ms per prestazioni top

Perfetto sia per il gaming competitivo che per il gioco in single player, l'Odyssey G7 offre anche funzioni smart: integra WiFi, Bluetooth e casse audio, trasformandosi di fatto anche in una smart TV (ma senza antenna TV, quindi niente canali tradizionali).

Dal punto di vista della connettività troviamo tutto quello che serve:
2 HDMI, 2 USB, 1 Display Port e ingresso audio
Supporto regolabile con funzione HAS e Pivot, ideale per chi vuole personalizzare al massimo la postazione

L'Offerta a 409,80€ su Amazon è a tempo limitato e potrebbe terminare presto.

