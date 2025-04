Offerta Imperdibile | PHILIPS Evnia 27? Curvo 280Hz FHD a 180€ – Il Monitor Gaming Che Stavi Cercando!

Monitor che faccia la differenza nelle tue sessioni di gioco? L'PHILIPS Evnia 27M2C5200W è il Monitor Curvo da 27 pollici che unisce prestazioni incredibili e comfort visivo, ed è ora in Offerta a tempo a soli 180,44€ su Amazon, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo originale di 213,66€!Vai all'Offerta su amazonPerché scegliere il PHILIPS Evnia 27M2C5200W?Frequenza di aggiornamento di 280 Hz per un gameplay super fluido, ideale per giochi ad alta intensità.Tempo di risposta di 1 ms GtG e velocità 0,3 ms per immagini ultra nitide, perfetto per chi cerca precisione nei giochi più competitivi.HDR10 per una qualità visiva straordinaria con colori vividi e dettagli luminosi, anche nelle scene più oscure.Tecnologia FreeSync Premium per eliminare il tearing e il stuttering, permettendo una sincronizzazione perfetta tra Monitor e GPU.

