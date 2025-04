Offerta Imperdibile | Dead Island 2 PULP Edition per PS5 crolla a soli 1999€

PULP Edition di Dead Island 2 per PlayStation 5 è in Offerta a tempo a soli 19,99€ su Amazon, con uno straordinario 44% di sconto, risparmiando ben 16€ rispetto al prezzo precedente di 36,01€!Vai all'Offerta su amazonPerché scegliere la Dead Island 2 PULP Edition?Pacchetto esclusivo "Ricordi di Banoi": includi nel gioco un Randello di Banoi e una Mazza da baseball, insieme a un vantaggio arma ed una scheda abilità spazio personale per un vantaggio extra.Armi PULP personalizzate: l'edizione PULP include due armi uniche che ti permetteranno di lasciare un segno indelebile nel caos di HELL-A, la città degli angeli ormai invasa dagli zombie.Esplora l'orrore di HELL-A: Dead Island 2 ti porta nelle strade della città di Los Angeles, ora infestata da orribili creature, dove dovrai affrontare pericoli e rivelazioni agghiaccianti. 🔗 Imiglioridififa.com - Offerta Imperdibile: Dead Island 2 PULP Edition per PS5 crolla a soli 19,99€

