Ofantin conclusi i lavori Anas sul viadotto Tagliabosco

conclusi i lavori a cura dell’Anas sul viadotto “Fosso Tagliabosco” della Statale 7 Ofantina nel territorio del comune di Montella, in provincia di Avellino.Gli interventi hanno riguardato in particolare il ripristino della “soletta” e l’impermeabilizzazione sull’impalcato in corrispondenza di una delle pile. Realizzata anche la nuova pavimentazione stradale.I lavori erano cominciati il sei marzo scorso. Dal pomeriggio di oggi è stato rimosso il senso unico alternato sull’arteria che collega Avellino ai comuni dell’Alta Irpinia.L'articolo Ofantin, conclusi i lavori Anas sul viadotto “Tagliabosco” proviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it - Ofantin, conclusi i lavori Anas sul viadotto “Tagliabosco” Tempo di lettura: < 1 minutoa cura dell’sul“Fosso” della Statale 7a nel territorio del comune di Montella, in provincia di Avellino.Gli interventi hanno riguardato in particolare il ripristino della “soletta” e l’impermeabilizzazione sull’impalcato in corrispondenza di una delle pile. Realizzata anche la nuova pavimentazione stradale.Ierano cominciati il sei marzo scorso. Dal pomeriggio di oggi è stato rimosso il senso unico alternato sull’arteria che collega Avellino ai comuni dell’Alta Irpinia.L'articolosul” proviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it

