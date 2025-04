Odontoiatria a Sesto e Cologno Lavoratori sul piede di guerra | È una scelta scellerata

Odontoiatria da parte dell'Asst Nord Milano. Ieri i Lavoratori di Odontocoop hanno protestato con un presidio davanti all'ospedale di Sesto San Giovanni, insieme alla Funzione pubblica Cgil di Monza Brianza, a quella milanese e alla Camera del lavoro metropolitana. "Questo è solo il primo di una serie di presidi di protesta per esprimere il nostro dissenso a una scelta scellerata - hanno spiegato gli operatori, mentre volantinavano in viale Matteotti -. Per gli addetti coinvolti, che vedono a rischio il proprio posto di lavoro, e per tutta la cittadinanza alla quale verranno sottratte prestazioni essenziali". La manifestazione sarà replicata nei prossimi giorni a Cologno."L'Odontoiatria degli ambulatori di Sesto e Cologno è in appalto. Le lavoratrici hanno ricevuto a inizio marzo dalla Odontocoop la comunicazione che Asst Nord Milano dismetterà il servizio dal 30 settembre, data coincidente con la cessazione dei contratti con Odontocoop - ha raccontato Giosuè Calvanese della Fp Cgil Monza Brianza -.

Odontoiatria a rischio a Sesto e Cologno, scatta la protesta: presidio davanti all'ospedale - Sesto San Giovanni (Milano), 29 aprile 2025 - Lavoratori, sindacati e utenti insieme per dire "no" alla dismissione del servizio di odontoiatria da parte dell'Asst Nord Milano. Oggi, martedì 29 aprile, è andato in scena un presidio davanti all'ospedale di Sesto San Giovanni, per protestare contro la decisione dell'azienda sanitaria di dismettere il centro. "Questo è solo il primo di una serie di presidi di protesta per esprimere il nostro dissenso a una scelta scellerata – hanno spiegato gli operatori, mentre volantinavano in viale Matteotti -.

