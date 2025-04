Ocse | cuneo fiscale Italia cresce nel 2024 è al 471%

Italia il cuneo fiscale sulle retribuzioni dei single senza figli nel 2024 è cresciuto di 1,61 punti, toccando quota 47,1% del costo del lavoro, confermandosi largamente al di sopra della media Ocse (34,9%) : è quanto si legge nel rapporto 'Tasse sui salari 2025'. Quello Italiano, è l'aumento più significativo tra i Paesi della zona Ocse. L'Italia è al quarto posto per ampiezza del cuneo dopo Belgio, Germania e Francia. 🔗 Quotidiano.net - Ocse: cuneo fiscale Italia cresce nel 2024, è al 47,1% Inilsulle retribuzioni dei single senza figli nelè cresciuto di 1,61 punti, toccando quota 47,1% del costo del lavoro, confermandosi largamente al di sopra della media(34,9%) : è quanto si legge nel rapporto 'Tasse sui salari 2025'. Quellono, è l'aumento più significativo tra i Paesi della zona. L'è al quarto posto per ampiezza deldopo Belgio, Germania e Francia. 🔗 Quotidiano.net

Ocse: frena crescita, Pil Italia a 0,7% - 13.45 L'Ocse ha tagliato le stime del Pil italiano per il 2025 e 2026, rispettivamente, allo 0,7% e allo 0,9%. Frena in generale la crescita globale anche per effetto dei dazi: scenderà "dal 3,2% nel 2024, al 3,1% nel 2025 e 3,0% nel 2026, con barriere commerciali più elevate in diverse economie del G20 e una maggiore incertezza geopolitica e politica che grava sugli investimenti e sulla spesa delle famiglie". 🔗servizitelevideo.rai.it

Lega,gazebo su pace fiscale 8-9 marzo in Italia - Il segretario della Lega, "Matteo Salvini, in contatto con i responsabili economici della Lega, per domani ha fissato una riunione operativa che avrà all'ordine del giorno la pace fiscale. L'8 e 9 marzo la Lega scenderà nelle piazze italiane mobilitando i gazebo per promuovere la rottamazione delle cartelle per i contribuenti in buonafede e contestare l'europatrimoniale voluta dalla sinistra". È quanto si legge in una nota della Lega. 🔗quotidiano.net

Pil, Italia non cresce. Aumenta pressione fiscale - Il Prodotto Interno Lordo del nostro paese resta al palo. Aumenta invece la pressione fiscale. Servizio di Antonella Mazza Teruel The post Pil, Italia non cresce. Aumenta pressione fiscale first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

