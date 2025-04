Occupazione in forte crescita e resilienza imprenditoriale | il bilancio del primo trimestre 2025 per la provincia di Foggia

Nel primo trimestre del 2025, il tessuto imprenditoriale della provincia di Foggia si conferma stabile. Secondo i dati elaborati da Unioncamere e InfoCamere, il saldo tra iscrizioni e cessazioni si è attestato a -123 unità, con un tasso di variazione complessivo di -0,18%, in miglioramento.

L’agevolazione permette alle imprese di assumere donne disoccupate con un forte taglio sui contributi previdenziali, ma il vero cambiamento è garantire una crescita stabile per l’occupazione femminile nel lungo periodo - Dopo settimane di ritardi e incertezze, il Ministero del Lavoro e il Mef hanno finalmente firmato i decreti attuativi che rendono operativo il Bonus Donne 2025, un incentivo importante per favorire l’occupazione femminile in Italia, settore che continua a mostrare forti disparità rispetto a quello maschile. L’attesa per questa misura, che dà il via agli sgravi contributivi per le imprese che assumono lavoratrici, è finita. 🔗iodonna.it

Acea: risultati finanziari 2024 ai massimi storici, ebitda e utile netto in forte crescita - Acea ha chiuso il 2024 con "risultati ai massimi storici" per margine operativo lordo e utile netto. L'ebitda si è attestato a 1.557 milioni, in crescita del 12% sul 2023 (ebitda ricorrente a 1.515 milioni, +11%, circa l'87% dai settori regolati). Il risultato è superiore alla guidance pari a +7%/+9%. L'utile netto si è attestato a 332 milioni di euro in avanzamento del 13% sul 2023 (utile netto ricorrente 330 milioni, +18%). 🔗quotidiano.net

Occupazione in crescita in Italia, ma il Sud resta indietro: Calabria, Campania e Sicilia tra le peggiori in UE - L'occupazione in Italia è aumentata ma il Sud arranca ancora con tre regioni che restano tra le peggiori quattro in Ue: secondo le ultime tabelle Eurostat riferite al 2024 dopo la Guyana, regione d'Oltremare francese, le aree con il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni più basso sono la Calabria con il 44,8%, in aumento di 0,2 punti sul 2023, la Campania con il 45,4%, in aumento di un punto percentuale e la Sicilia con un tasso di occupazione del 46,8% con la crescita di 1,9 punti percentuali. 🔗quotidiano.net

