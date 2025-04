Occupano l' ingresso del ministero di Giustizia | Dio è morto Trascinati via di peso dalla polizia

Polvere colorata lanciata davanti al ministero della Giustizia a Roma e lo slogan "Dio è morto": è andato in scena nella mattinata di oggi, 30 aprile, il blitz degli attivisti di Extinction Rebellion per protestare contro le politiche economiche e sociali del governo Meloni.

Vertice al ministero della Giustizia: proposte di riforma e limiti per trojan - È in corso al ministero della Giustizia un vertice di maggioranza per fare il punto sulla riforma, ulteriori proposte ed altri provvedimenti in discussione in Parlamento per un'azione unitaria su tutto. L'intenzione - a quanto si apprende da fonti di maggioranza - sarebbe quella "di agire compatti ed evitare, riguardo ai vari provvedimenti, fughe in avanti sul tema della Giustizia, cercando di scongiurare un ulteriore innalzamento dei toni su alcuni argomenti". 🔗quotidiano.net

Caso Delmastro, Pd e M5S contro il ministero della Giustizia: “Dichiarazioni eversive dal Governo per colpire la magistratura. Inadeguati” - “Notiamo che è presente la sottosegretaria Siracusano, ma non vediamo nessun rappresentante del ministero della Giustizia. Eppure il prossimo provvedimento si occupa proprio della disciplina in materia di intercettazioni. Oggi non c’è nessuno del Ministro alla Giustizia perché evidentemente a via Arenula in questo momento non c’è più un ministero della Giustizia, è diventato lo studio degli avvocati difensori di Delmastro”. 🔗ilfattoquotidiano.it

