Nutella omaggia la costa dei trabocchi con un’edizione speciale dedicata all’Abruzzo

Nutella. Il barattolo fa parte della speciale collezione “Nutella Buongiorno”, un viaggio tra le meraviglie d’Italia all’alba, realizzato in collaborazione con Enit.San Vito Chietino diventa così uno dei luoghi più poetici per. 🔗 Chietitoday.it - Nutella omaggia la costa dei trabocchi con un’edizione speciale dedicata all’Abruzzo L’alba sul trabocco Turchino illumina la nuova edizione limitata. Il barattolo fa parte dellacollezione “Buongiorno”, un viaggio tra le meraviglie d’Italia all’alba, realizzato in collaborazione con Enit.San Vito Chietino diventa così uno dei luoghi più poetici per. 🔗 Chietitoday.it

Denominazione delle uscite autostradali in Val di Sangro-Costa dei Trabocchi: approvata la risoluzione - È stata approvata all’unanimità in seconda commissione la risoluzione presentata dal consigliere regionale di Avs, Alessio Monaco, che impegna la Giunta regionale e la società Autostrade S.p.A. a modificare la denominazione delle uscite autostradali in direzione nord e sud di Val di Sangro... 🔗chietitoday.it

Menna chiede di estendere la nuova denominazione costa dei trabocchi a tutte le uscite A14 della provincia di Chieti - Una richiesta formale è stata inviata dal presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, alla Commissione territorio, ambiente e infrastrutture della Regione Abruzzo, per chiedere di estendere la nuova denominazione 'costa dei trabocchi0 a tutte le uscite autostradali della provincia di... 🔗chietitoday.it

Successo per la presentazione del progetto "Inclusione, sostenibilità e sostegno" sulla Costa dei trabocchi - Un grande successo per la conferenza stampa di presentazione del progetto "Inclusione, sostenibilità e sostegno - agricoltura, cultura e turismo nella Costa dei trabocchi", tenutasi venerdì 27 marzo presso la sala convegni di Palazzo Mayer, a Fossacesia. L'evento ha registrato un'ampia... 🔗chietitoday.it

Nutella celebra l'alba italiana: 21 vasetti per 21 meraviglie regionali - Cronaca Chieti - 24/04/2025 12:22 - La nuova edizione limitata "Nutella Buongiorno" omaggia i paesaggi italiani all'alba, tra cui la suggestiva Costa dei Trabocchi in Abruzzo. 🔗abruzzo24ore.tv

La Nutella premia l’Abruzzo: sui vasetti spazio ad un’eccellenza regionale - Un riconoscimento importante per la nostra regione. Un omaggio ad una delle bellezze italiane conosciute dai turisti di tutto il mondo L’Abruzzo è una terra ricca di bellezze. La regione annualmente a ... 🔗abruzzo.cityrumors.it

NUTELLA: SUI VASETTI LA BELLEZZA DEI PAESAGGI ALL’ALBA, LA COSTA DEI TRABOCCHI PER L’ABRUZZO - TORINO – Uno scorcio all’alba di una bellezza paesaggistica italiana, uno per ogni regione, anche per l’Abruzzo e la Costa dei Trabocchi. Sono le etichette della nuova serie in edizione limitata di Nu ... 🔗abruzzoweb.it