Nuovo stanziamento da 240mila euro | via ai lavori contro gli allagamenti

lavori in via 2 Giugno per la realizzazione di un Nuovo sistema di deflusso delle acque meteoriche, un'opera. 🔗 Brindisireport.it - Nuovo stanziamento da 240mila euro: via ai lavori contro gli allagamenti CEGLIE MESSAPICA - Una soluzione definitiva per gli storici problemi di allagamento nella zona industriale di Ceglie Messapica è finalmente in vista. Lunedì 5 maggio prenderanno il via iin via 2 Giugno per la realizzazione di unsistema di deflusso delle acque meteoriche, un'opera. 🔗 Brindisireport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Pug, si lavora al "figlio" del Prg. Gettate le basi per il nuovo piano con 700mila euro di fondi europei - Al lavoro per il nuovo piano regolatore. L’amministrazione comunale ieri mattina ha presentato tutta l’attività di redazione, formazione e approvazione del futuro strumento di pianificazione urbanistica per la città. Oggi si chiama Pug, cioè Piano urbanistico generale, ed è l’erede del Prg, il Piano regolatore generale: quello attuale risale al 1993. Tra i principali obiettivi del nuovo piano ci sono il contenimento del consumo di suolo, promuovendo il riuso degli spazi già urbanizzati, la rigenerazione urbana e territoriale con particolare attenzione alle zone degradate e alla ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Manutenzioni straordinarie, aggiudicato il nuovo lotto: 337mila euro per le asfaltature - I nuovi lavori di manutenzione straordinaria delle strade del comprensorio comunale di Bondeno sono stati ufficialmente aggiudicati, e partiranno nelle prossime settimane. Si tratta di asfaltature per 337mila euro totali, distribuite in 12 strade del territorio tra Bondeno e le frazioni di Santa... 🔗ferraratoday.it

Nuovo Btp benchmark 15 anni: ordini record per 133 miliardi di euro - Arriva il nuovo Btp benchmark a 15 anni - scadenza primo ottobre 2040 - annunciato dal Mef: il titolo è stato lanciato oggi e, secondo quanto riportato da Bloomberg, ha raccolto ordini per oltre 133 miliardi di euro. L'emissione sarà pari a 13 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato con uno spread di 7 punti base sul rendimento del Btp con scadenza primo ottobre 2039, a fronte dei 9 punti base di scarto in avvio di collocamento. 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Nuovo stanziamento da 240mila euro: via ai lavori contro gli allagamenti; A che punto è il Ponte Sullo Stretto?; Turismo all’aria aperta, ecco il bando Mitur da oltre 32 milioni di euro per le aree di sosta; Quarrata, la Montagna e Pescia. Pioggia di milioni per la rinascita: Risposte ai problemi dei cittadini. 🔗Ne parlano su altre fonti

Buoni servizio anziani e disabili, stanziati 35 milioni per il nuovo Avviso pubblico - La Regione Puglia rafforza il proprio impegno a sostegno delle persone con disabilità e degli anziani, approvando un nuovo stanziamento di 35 milioni di euro per il prossimo Avviso dei Buoni ... 🔗corrieresalentino.it

Piemonte, più risorse per il turismo itinerante: in arrivo altri 1,7 milioni di euro per le aree di sosta - dando concretezza all’impegno preso con i Comuni che hanno progettato interventi di qualità” La Regione Piemonte investe ancora sul turismo itinerante e lo fa con un nuovo stanziamento di 1.785.780 ... 🔗cuneodice.it

Farmacisti di Napoli donano farmaci per 240mila euro all'Ucraina - Farmacisti farmacisti Farmacisti di Napoli donano farmaci per 240mila euro all'Ucraina I farmacisti di Napoli hanno consegnato farmaci e dispositivi sanitari per un valore di… Leggi ... 🔗informazione.it