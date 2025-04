Nuovo sciopero dei trasporti a Napoli funicolari a rischio | orari e fasce di garanzia

Anm informa che per lunedì 5 maggio l'organizzazione sindacale Uil Trasporti ha proclamato la seconda azione di sciopero di 8 ore del settore funicolari a Napoli. L'agitazione durerà dalle ore 9.00 alle ore 17.00. L'eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia.

Nuovo sciopero dei trasporti a Napoli: funicolari a rischio - L'organizzazione sindacale Uil Trasporti ha proclamato un'azione di sciopero del personale del settore funicolari di Anm previsto a Napoli per venerdì 7 marzo 2025. L'agitazione avrà una durata di 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00. La motivazione della protesta - rende noto Uil Trasporti - è la... 🔗napolitoday.it

