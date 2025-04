Nuovo parcheggio al Policlinico Il voto è all’unanimità

Policlinico Santa Maria alle Scotte. L’atto, illustrato dal vicesindaco e assessore all’Urbanistica Michele Capitani, ha ricevuto l’unanimità dei 26 consiglieri comunali presenti. "Con questo atto – ha spiegato Michele Capitani – approviamo la variante relativa al progetto che consiste nell’ampliamento del Policlinico Santa Maria alle Scotte e prevede la realizzazione di un nuova area destinata a parcheggio. Ci facciamo quindi trovare pronti anche per intercettare le risorse che serviranno all’azienda per realizzare i nuovi edifici per laboratori e ambulatori, comprensivi della nuova viabilità e dei nuovi parcheggi".In particolare, oltre a quelli già previsti, con questa variante viene programmata la realizzazione di un ulteriore parcheggio di oltre 200 posti auto: "Determiniamo un ampliamento dell’offerta dei parcheggi, con un netto miglioramento per la sosta dei lavoratori e degli utenti – ha spiegato Capitani –. 🔗 Lanazione.it - Nuovo parcheggio al Policlinico. Il voto è all’unanimità Via libera alla variante normativa semplificata al Piano operativo per l’area a intervento diretto in via Mario Bracci,Santa Maria alle Scotte. L’atto, illustrato dal vicesindaco e assessore all’Urbanistica Michele Capitani, ha ricevuto l’unanimità dei 26 consiglieri comunali presenti. "Con questo atto – ha spiegato Michele Capitani – approviamo la variante relativa al progetto che consiste nell’ampliamento delSanta Maria alle Scotte e prevede la realizzazione di un nuova area destinata a. Ci facciamo quindi trovare pronti anche per intercettare le risorse che serviranno all’azienda per realizzare i nuovi edifici per laboratori e ambulatori, comprensivi della nuova viabilità e dei nuovi parcheggi".In particolare, oltre a quelli già previsti, con questa variante viene programmata la realizzazione di un ulterioredi oltre 200 posti auto: "Determiniamo un ampliamento dell’offerta dei parcheggi, con un netto miglioramento per la sosta dei lavoratori e degli utenti – ha spiegato Capitani –. 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Nella Campania di De Luca l’ospedale attende da 30 anni, ma il parcheggio è pronto. La beffa del Nuovo Policlinico di Caserta - Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Correva l’anno 1995 quando iniziarono i lavori per il nuovo Policlinico di Caserta. Oggi, nel 2025, possiamo finalmente dire che qualcosa è stato completato… il parcheggio! Sì, avete letto bene. Dopo quasi trent’anni di attesa, finanziamenti mancanti (nel 2022 servivano ancora 60 milioni di euro) e cantieri riavviati con entusiasmo degno di una maratona burocratica, il vero trionfo è stato l’area di sosta. 🔗secoloditalia.it

Viale Trieste senz’auto . Tutto nuovo e più verde, con parcheggio multipiano - Bello, accogliente, con molto verde, pari alla metà del costruito, tra alberi e arbusti, e senza più l’ombra di un’auto parcheggiata. Per ora sono questi gli elementi ben chiari a chi ha ascoltato ieri, il sindaco Andrea Biancani mentre illustrava, per sommi capi, l’idea di come vorrebbe riqualificare viale Trieste. Il condizionale è d’obbligo perché la giunta Biancani, non ha ancora un progetto di massima in mano. 🔗ilrestodelcarlino.it

Nuovo deposito bici al parcheggio Stadio. Servizio di sosta e rimessaggio a chiamata - Da ieri è attivo il nuovo servizio di rimessaggio biciclette a chiamata all’ex rifugio antiaereo nel parcheggio Stadio. "Si tratta di un’opportunità per incentivare la mobilità sostenibile – si afferma in una nota – pensata per chi si muove in bicicletta e ha bisogno di un punto sicuro per lasciarla in sosta". Il deposito è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 18, ad eccezione delle giornate in cui il parcheggio resterà chiuso, come nei giorni delle partite. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Nuovo parcheggio al Policlinico. Il voto è all’unanimità; Nuovo parcheggio da 84 posti auto per l’ospedale Ceccarini: approvato dal consiglio comunale l’accordo tra Comune e Ausl Romagna; Parcheggio del Policlinico a San Donato, arriva il via libera agli aumenti; L’ex policlinico verrà demolito. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Nuovo parcheggio al Policlinico. Il voto è all’unanimità - Via libera alla variante normativa semplificata al Piano operativo per l’area a intervento diretto in via Mario Bracci, Policlinico Santa Maria alle Scotte. L’atto, illustrato dal vicesindaco e assess ... 🔗msn.com

Nuovo ospedale: il rischio allagamenti e il tram cambiano il progetto del policlinico a Padova Est - PADOVA - La costruzione del nuovo policlinico a Padova Est si basa su un accordo fra più enti: la Regione, il Comune, l'Azienda ospedaliera e l'Università. Per questo ... 🔗ilgazzettino.it

Milano. Ecco come sarà il nuovo Policlinico, con la promessa di essere pronto e funzionante per la fine del 2023 - Sotto l’intero edificio ci sarà un parcheggio da circa 500 posti auto ... sono i numeri del nuovo Policlinico di Milano, di cui è stata posta la prima pietra a fine novembre e che dovrebbe ... 🔗quotidianosanita.it