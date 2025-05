Nuovo Papa sale nelle quotazioni Ángel Fernández Artime | dalla famiglia di pescatori al piacere per il vino chi è

© Ilmessaggero.it - Nuovo Papa, sale nelle quotazioni Ángel Fernández Artime: dalla famiglia di pescatori al piacere per il vino, chi è nelle quotazioni dei Papabili si ascolta con una certa frequenza anche il nome di un salesiano spagnolo di 64 anni, Ángel Fernández Artime. Un cardinale ?novellino?. La cosa. 🔗 deibili si ascolta con una certa frequenza anche il nome di unsiano spagnolo di 64 anni,. Un cardinale ?novellino?. La cosa. 🔗 Ilmessaggero.it

Ne parlano su altre fonti

Nuovo Papa, sale nelle quotazioni Ángel Fernández Artime: dalla famiglia di pescatori al piacere per il vino, chi è - Nelle quotazioni dei papabili si ascolta con una certa frequenza anche il nome di un salesiano spagnolo di 64 anni, Ángel Fernández Artime. Un cardinale ?novellino?. La cosa... 🔗ilmessaggero.it

Nuovo Papa, sale nelle quotazioni Ángel Fernández Artime: dalla famiglia di pescatori al piacere per il vino, chi è - Nelle quotazioni dei papabili si ascolta con una certa frequenza anche il nome di un salesiano spagnolo di 64 anni, Ángel Fernández Artime. Un cardinale ?novellino?. La cosa... 🔗ilmessaggero.it

Nuovo Papa, sale nelle quotazioni Ángel Fernández Artime: dalla famiglia di pescatori al piacere per il vino, chi è - Nelle quotazioni dei papabili si ascolta con una certa frequenza anche il nome di un salesiano spagnolo di 64 anni, Ángel Fernández Artime. Un cardinale ?novellino?. La cosa... 🔗ilmessaggero.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuovo Papa, sale nelle quotazioni Ángel Fernández Artime: dalla famiglia di pescatori al piacere per il vino,; Il borsino del Conclave: salgono le quotazioni di Grech, scendono quelle di Erdo; Nuovo Papa, Turkson sale al terzo posto tra i favoriti. L'ultimo borsino dei papabili; Pizzaballa e Grech crescono, giù Erdo: chi sale e chi scende nel borsino dei papabili. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuovo Papa, sale nelle quotazioni Ángel Fernández Artime: dalla famiglia di pescatori al piacere per il vino, chi è - Nelle quotazioni dei papabili si ascolta con una certa frequenza anche il nome di un salesiano spagnolo di 64 anni, Ángel Fernández Artime. Un cardinale “novellino”. La ... 🔗ilmattino.it

Nuovo Papa, Angel Fernandez Artime sale nelle quotazioni: dalla famiglia di pescatori al piacere per il vino, chi è - Nelle quotazioni dei papabili si ascolta con una certa frequenza anche il nome di un salesiano spagnolo di 64 anni, Ángel Fernández Artime. Un cardinale “novellino”. La ... 🔗ilgazzettino.it

Il borsino del Conclave: salgono le quotazioni di Grech, scendono quelle di Erdo - Il Conclave comincia il 7 maggio alle 16 e 30. Molto probabilmente non ci sarà un eletto al primo scrutinio, ma non dovrebbero passare molti giorni per il nome del nuovo pontefice a giudicare dalle in ... 🔗vanityfair.it