Nuovo nome nelle indagini sull' omicidio di Chiara Poggi a Garlasco

Nuovo nome nelle indagini della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto di 18 anni fa. Si tratterebbe di una persona che, secondo quanto appreso da fonti vicine alle indagini, sarebbe già stata ascoltata dai carabinieri. Lunedì mattina Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio convocata in caserma per essere ascoltata come persona informata dei fatti, avrebbe accusato un malore proprio quando i carabinieri le hanno chiesto di questa persona. 🔗 Quotidiano.net - Nuovo nome nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco Spunta undella Procura di Paviadi, la 26enne uccisa nella sua abitazione diil 13 agosto di 18 anni fa. Si tratterebbe di una persona che, secondo quanto appreso da fonti vicine alle, sarebbe già stata ascoltata dai carabinieri. Lunedì mattina Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio convocata in caserma per essere ascoltata come persona informata dei fatti, avrebbe accusato un malore proprio quando i carabinieri le hanno chiesto di questa persona. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Milan, nome nuovo per la panchina: deciso il primo colpo estivo - Il Milan è pronto ad affondare il colpo per un nome a sorpresa per la panchina e si tratta di un importante colpo di scena. Può essere una importante svolta anche per il primo colpo estivo che possono piazzare i rossoneri. I rossoneri sono alle prese con una fase cruciale della loro storia, dal momento che questa annata è stata un totale fallimento in tutto. Ogni errore possibile è stato commesso ed ora bisogna seriamente resettare il tutto e ripartire con un margine di errore che, per il prossimo anno, anche per non urtare ulteriormente la sensibilità dei tifosi, è ridotto ai minimi termini. 🔗calciomercato.it

Sarà spagnolo il nuovo allenatore di Jasmine Paolini: l’identikit di un nome a sorpresa - Jasmine Paolini ha iniziato la propria preparazione a Stoccarda (Germania), in vista del WTA500 che inizierà il 14 aprile per il tabellone principale. Sulla terra rossa indoor tedesca, prenderà il via per le giocatrici più forti del circuito il percorso che culminerà sul mattone tritato di Parigi (Roland Garros). Uno Slam a cui l’azzurra è particolarmente affezionata, ricordando la finale raggiunta nel 2024. 🔗oasport.it

Ilaria Sula, nuovo interrogatorio per la mamma di Mark Samson: i dubbi sull'orario, il ruolo della donna dopo il femminicidio - Nors Mazlapan, la mamma di Mark Samson, sarà nuovamente ascoltata dalla Procura di Roma lunedì 7 aprile. Secondo gli inquirenti, la madre del reo confesso nel femmincidio di Ilaria... 🔗leggo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Delitto di Garlasco, spunta il nome di una terza persona: sarebbe stata già sentita dai pm; Omicidio Chiara Poggi, spunta il nome di una terza persona mai coinvolta prima nell’inchiesta; Garlasco, un nuovo nome delle indagini. Il malore della madre di Sempio alla domanda su questa persona; Delitto di Garlasco, spunta un nuovo nome per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nuove indagini sul delitto del giudice Scopelliti: sopralluogo a 34 anni dall’omicidio - Le teorie sull’omicidio hanno portato successivi processi per diversi boss accusati di aver orchestrato l’assassinio, ma tutti hanno ottenuto l’assoluzione definitiva. L’evoluzione delle indagini e le ... 🔗gaeta.it

Nuove indagini sul caso di Liliana Resinovich: sviluppi sorprendenti - Il caso di Liliana Resinovich continua a suscitare interesse e preoccupazione. Dopo tre anni di indagini, finalmente si registrano sviluppi significativi. L’iscrizione nel registro degli indagati di ... 🔗notizie.it

Nuove indagini sull’agguato al giudice Scopelliti: la Polizia ricostruisce la dinamica - Proseguono le indagini sulla tragica morte del giudice Antonino Scopelliti ... simile ma non identico alla moto amaranto usata il giorno dell’omicidio. L’analisi si basa su nuove testimonianze, ... 🔗reggiotv.it