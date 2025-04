Nuovo ds Milan ci arrivano conferme | c’è un’ipotesi mai vagliata prima – ESCLUSIVA

Milan cerca la vera svolta: forse proprio dove finora nessuno aveva davvero guardatoNuovo ds Milan, ci arrivano conferme: c'è un'ipotesi mai vagliata prima – Foto: AnsaLaPresse – serieanews.comQualcuno dice che a Milano basti una vittoria nel derby per cambiare l'aria. Poi, è ovvio, c'è derby e derby, ma la semifinale di Coppa Italia vinta contro l'Inter era proprio quello che ci voleva, anche perché ha messo sul tavolo una carta inaspettata, di quelle che non risolvono tutto ma aiutano a guardare le cose da un'altra prospettiva.Non è solo questione di orgoglio cittadino o vendetta sportiva. Il punto è che adesso la finale c'è, va giocata e possibilmente vinta. Perché un trofeo in bacheca – e non uno qualsiasi – aiuterebbe non poco a rimettere ordine in questa stagione pazza.

Allegri Milan, arrivano conferme: il nuovo ds rossonero punta sull’ex Juve! Svelata la posizione del tecnico sul suo futuro. Ultime - di Redazione JuventusNews24Allegri Milan, l’allenatore ex Juve è il preferito di Igli Tare. Tutti gli aggiornamenti sul suo futuro Come riportato da calciomercato.com, Tare ed il Milan sono sempre più vicini. Il direttore sportivo sarà chiamato a scegliere il nuovo allenatore e stima molto Allegri, considerandolo insieme a Conte il mglior tecnico italiano. L’ex Juve, dal canto suo, avrebbe già rifiutato un paio di destinazioni arabe e sarebbe particolarmente attratto dalla possibilità di tornare ad allenare il Milan, a cui non direbbe no. 🔗juventusnews24.com

Milan: tra la scelta del Nuovo DS e la sfida contro la Fiorentina. Intanto Conte… - Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, venerdì 04 aprile 2025: mercato, campo e non solo 🔗pianetamilan.it

Milan, Paratici in pole come nuovo ds. Ecco cosa potrà fare da ‘dirigente inibito’ - Fabio Paratici potrebbe essere presto il nuovo direttore sportivo del Milan. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham ha raggiunto un accordo verbale con i rossoneri per occupare una casella vacante in via Aldo Rossi dalla fine dello scorso anno. Al momento, Paratici è però inibito e restano da definire alcune clausole con cui il Milan […] L'articolo Milan, Paratici in pole come nuovo ds. Ecco cosa potrà fare da ‘dirigente inibito’ è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Nasce il nuovo Milan: arrivano Gasperini, ds e primo acquisto - Sergio Conceiçao non sarà più l’allenatore del Milan nella prossima stagione, e il fatto che le parti stiano cominciando a prendersi le distanze lo conferma. 🔗calcionow.it

Milan, la corsa al nuovo ds perde un contendente… - Vai nel canale Telegram del Milanista > Ciò che è sicuro è che il Milan nella prossima stagione avrà un nuovo direttore sportivo. La ricerca della nuova figura procede però a rilento complice anche la ... 🔗msn.com

Milan, il nuovo ds potrebbe non arrivare: la nuova ipotesi - Vai nel canale WhatsApp del Milanista >Il Milan sta ragionando sul proprio futuro. Da tempo ormai Giorgio Furlani ha aperto il casting per il nuovo direttore sportivo, incontrando diversi candidati. A ... 🔗msn.com