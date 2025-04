Nuovo Decreto Campi Flegrei stop mutui tributi e contributi fino ad agosto per il terremoto

Decreto per il bradisismo ai Campi Flegrei. Sospesi rate mutui, finanziamenti, tributi e contributi previdenziali fino al 31 agosto. 🔗 Il Consiglio dei Ministri ha approvato un terzoper il bradisismo ai. Sospesi rate, finanziamenti,e conprevidenzialial 31. 🔗 Fanpage.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Campi Flegrei, Caso (M5S): “Dopo ultime scuse, necessario nuovo decreto” - Emergenza sismica a Pozzuoli e nei comuni limitrofi: il deputato M5S Antonio Caso chiede misure urgenti Pozzuoli, 17 mar.- “In seguito alle scosse di magnitudo 4.4 del 13 marzo e 3.9 del 15 marzo 2025, 127 nuclei familiari tra Pozzuoli, Bacoli e Napoli sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni. Questo numero è destinato ad aumentare, considerando le ulteriori 360 richieste di sopralluoghi ancora in attesa di esecuzione. 🔗puntomagazine.it

Campi Flegrei: registrato nuovo sciame sismico - Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.3 avvertita anche a Napoli e dintorni Napoli -Una scossa di terremoto di magnitudo Md 2.3 è avvenuta nella zona dei Campi Flegrei il 10 febbraio 2025 alle ore 14:50 UTC (15:50 ora italiana). Il sisma, registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto epicentro alle coordinate geografiche 40.8350°N, 14.1200°E, con una profondità di 3 chilometri. 🔗puntomagazine.it

Terremoto Napoli, paura ai Campi Flegrei. Nuovo sisma magnitudo 3.5. Piantedosi: Stato c’è - Il terremoto che ha interessato la zona dei Campi Flegrei nella notte tra il 12 e il 13 marzo ha causato tanta paura e pochi danni. La scossa di magnitudo 4.4, pari a quella del maggio scorso, è stata la più forte degli ultimi quaranta anni nell'area. Intanto, oggi alle 19.44 c'è stata una nuova scossa di magnitudo 3.5. Il bilancio della scossa più forte parla di un ferito dal crollo di una contro-soffittatura nel quartiere napoletano di Bagnoli, di una villetta sgomberata, una chiesa chiusa e una scuola interdetta, oltre ad alcune vie imbiancate dalla polvere dei calcinacci caduti sulle ... 🔗tg24.sky.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuovo Decreto Campi Flegrei, stop mutui, tributi e contributi fino ad agosto per il terremoto; Campi Flegrei, Ciciliano alla Camera. Le opposizioni al Governo: nuovo decreto; Decreto CAMPI FLEGREI 2024: finanziamenti contro il bradisismo; Campi Flegrei, Musumeci: 2mila edifici ad elevata esposizione. Interverremo per mitigare il rischio sismico. 🔗Ne parlano su altre fonti

Nuovo Decreto Campi Flegrei, stop mutui, tributi e contributi fino ad agosto per il terremoto - Il Consiglio dei Ministri ha approvato un terzo decreto per il bradisismo ai Campi Flegrei. Sospesi rate mutui, finanziamenti, tributi e contributi previdenziali fino al 31 agosto. Stop rate di mutui, ... 🔗fanpage.it

Consiglio dei ministri alle 11, decreto sul post alluvione e Campi Flegrei - In esame anche un decreto legislativo che ne integra e corregge un altro di marzo in materia di politiche a favore degli anziani, in attuazione della legge delega. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Terremoto Campi Flegrei, il bollettino/ Solo 57 scosse, bradisismo in diminuzione: “1 cm al mese” - Terremoto Campi Flegrei, il bollettino delle scosse della settimana 21-27 aprile 2025. In calo il bradisismo ecco gli ultimi dati ... 🔗ilsussidiario.net