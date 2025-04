Quotidiano.net - Nuovo consiglio di amministrazione nominato fino al bilancio 2027: Confindustria al timone

Ildiresterà in caricaall'assemblea per l'approvazione del. Sono stati nominati consiglieri su indicazione dell'azionista, oltre alla presidente Maria Carmela Colaiacovo ed a Federico Silvestri, anche Secondina Giulia Ravera, Franca Brusco, Gaia Griccioli, Martina Cecchi, Sergio Dompè, Maurizio Stirpe, Paolo Scudieri, Francesco Somma.Luca Dondi dall'Orologio entra in cda Luca tratto dalla lista presentata dall'azionista Giornalisti Associati (società editrice di Monitor Immobiliare, Monitor legale e Re Italy), che ha circa il 5% delle azioni.I risultati consolidati dell'esercizio 2024, approvati in cda lo scorso 19 marzo, "riportano - ricorda la società - un risultato netto positivo per 9,1 milioni, in miglioramento di 1,4 milioni di euro rispetto al 2023; ricavi consolidati pari a 214,5 milioni di euro in calo di 0,5 milioni di euro (-0,2%); una posizione finanziaria netta pari a -6,5 milioni di euro, in miglioramento di 15,7 milioni di euro rispetto al precedente esercizio, ed una posizione finanziaria netta ante Ifrs 16 positiva per 28,2 milioni di euro (+10,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023)". 🔗 Quotidiano.net