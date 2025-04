Nuovo comitato vecchi problemi | Sicurezza e infrastrutture le priorità

Sicurezza, situazioni da approfondire, trasporto pubblico, viabilità. Sono alcune delle difficoltà dell’area industriale del Chianti, dove la zona della Sambuca gioca un ruolo importante, che saranno al centro del mandato di Bernardo Del Lungo, il Nuovo coordinatore del presidio territoriale Fiorentina Sud Chianti di Confindustria Toscana Centro e Costa. Una realtà, quella chiantigiana il cui presidio territoriale conta oltre 50 aziende per circa 3.500 dipendenti.Che situazione vive il comparto industriale del Chianti?"Ci sono situazioni in bilico anche se non particolarmente gravi, in generale è una situazione abbastanza serena. Non ci sono grosse criticità, in una in particolare sono in corso trattative".Qual è il problema che le sta più a cuore?"Indubbiamente il discorso Sicurezza. Lo avevamo approfondito con i sindaci dell’area durante la campagna elettorale. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Nuovo comitato, vecchi problemi: "Sicurezza e infrastrutture, le priorità" , situazioni da approfondire, trasporto pubblico, viabilità. Sono alcune delle difficoltà dell’area industriale del Chianti, dove la zona della Sambuca gioca un ruolo importante, che saranno al centro del mandato di Bernardo Del Lungo, ilcoordinatore del presidio territoriale Fiorentina Sud Chianti di Confindustria Toscana Centro e Costa. Una realtà, quella chiantigiana il cui presidio territoriale conta oltre 50 aziende per circa 3.500 dipendenti.Che situazione vive il comparto industriale del Chianti?"Ci sono situazioni in bilico anche se non particolarmente gravi, in generale è una situazione abbastanza serena. Non ci sono grosse criticità, in una in particolare sono in corso trattative".Qual è il problema che le sta più a cuore?"Indubbiamente il discorso. Lo avevamo approfondito con i sindaci dell’area durante la campagna elettorale. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

The Accountant 2: nel nuovo trailer Ben Affleck alle prese con scene d'azione e tanti problemi da risolvere - Ben Affleck e Jon Bernthal sono i protagonisti di The Accountant 2, in arrivo nelle sale americane a fine aprile, e il nuovo trailer regala molte anticipazioni. Amazon MGM Studios ha condiviso un nuovo trailer del film The Accountant 2, il sequel con star Ben Affleck e Jon Bernthal che debutterà negli Stati Uniti il 25 aprile. Il video inedito sottolinea i vari elementi del sequel, tra scene d'azione ricche di adrenalina e anche momenti particolarmente divertenti. 🔗movieplayer.it

Marotta, nuovo incarico per il numero 1 dell’Inter: è il Presidente del Comitato Provinciale di Milano della Fondazione Insigniti OMRI! - di RedazioneMarotta è il Presidente del Comitato Provinciale di Milano della Fondazione Insigniti OMRI! Il comunicato ufficiale dell’Inter Ancora un nuovo incarico per Beppe Marotta. L’attuale amministratore delegato e presidente dell’Inter è stato infatti eletto come il nuovo Presidente del Comitato Provinciale di Milano della Fondazione Insigniti OMRI. Ad annunciarlo è lo stesso club nerazzurro attraverso un comunicato ufficiale. 🔗internews24.com

L’Italia ha di nuovo dei centravanti: Retegui e Kean possono risolvere i problemi di Spalletti (Guardian) - L’Italia ha di nuovo dei centravanti validi? Mateo Retegui e Moise Kean guidano al momento la classifica cannonieri della Serie A. Il ct Spalletti sa che sono entrambi in un gran momento di forma, e spera di poter contare su di loro anche per i match di Nations League contro la Germania di marzo (andata e ritorno). Retegui e Kean guidano la classifica cannonieri della Serie A, l’Italia ha finalmente trovato i suoi centravanti? Il Guardian scrive a proposito dell’attacco italiano: Sembra ieri che Roberto Mancini si lamentava della scarsa scelta di centravanti a sua disposizione come ct ... 🔗ilnapolista.it

Ne parlano su altre fonti

Nuovo comitato, vecchi problemi: Sicurezza e infrastrutture, le priorità; FSE 2.0: anno nuovo, vecchi problemi; Kyle Walker: nuova maglia, vecchi problemi. Si presenta al Milan ma la moglie non c’è; Sulmona Città che legge: nuova riconferma ma vecchi problemi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nuovo Def, vecchi problemi. Giorgetti dimezza la crescita italiana: +0,6% - Ad annunciarlo è il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il nuovo Documento di Finanza Pubblica (Dfp), nome che assumerà il ... 🔗huffingtonpost.it

Lombardia: nuovi Treni, vecchi Problemi. Il PD Attacca la gestione delle manutenzioni - VARESE, 31 marzo 2025-Nonostante l’immissione in servizio di 186 nuovi treni entro lo scorso dicembre ... riguarda le oltre 900 soppressioni di treni registrate nel solo 2024 a causa di problemi ai ... 🔗varese7press.it