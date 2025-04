Nuovo Clan Partenio il conto alla rovescia per la sentenza d’Appello

Nuovo Clan Partenio, organizzazione criminale radicata ad Avellino e nell’hinterland, già al centro di un’imponente operazione giudiziaria scattata il 14 ottobre 2019 e. 🔗 Avellinotoday.it - Nuovo Clan Partenio, il conto alla rovescia per la sentenza d’Appello È atteso entro la fine di maggio il verdetto della Corte di Appello di Napoli sul processo di secondo grado al cosiddetto, organizzazione criminale radicata ad Avellino e nell’hinterland, già al centro di un’imponente operazione giudiziaria scattata il 14 ottobre 2019 e. 🔗 Avellinotoday.it

Falsa testimonianza nel processo al Nuovo Clan Partenio: dieci indagati a rischio rinvio a giudizio - Dieci persone sono finite sotto inchiesta per falsa testimonianza nel contesto del processo al Nuovo Clan Partenio. Le accuse derivano dalle contraddizioni emerse durante il dibattimento: secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero omesso informazioni cruciali o addirittura negato fatti... 🔗avellinotoday.it

Camorra, Nuovo Clan Partenio: prima dell’estate atteso il verdetto di Appello - NAPOLI- Arriverà molto probabilmente entro fine maggio il verdetto di Appello per il processo di secondo grado al Nuovo Clan Partenio, che si celebra davanti ai magistrati della Terza Sezione Penale d ... 🔗irpinianews.it

Nuovo Clan Partenio, entro fine maggio atteso il verdetto di secondo grado - Atteso entro fine maggio il verdetto di Appello per il processo di secondo grado al Nuovo Clan Partenio, che si celebra davanti ai magistrati della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Napol ... 🔗corriereirpinia.it

Avellino, camorra: Dia in azione, confiscati beni per 10 milioni a imprenditrice - Il provvedimento emesso dal tribunale di Napoli. E' lady Aste, la donna del nuovo clan Partenio L'imprenditrice, affermatasi all'interno del contesto criminale e mafioso avellinese, ha ... 🔗msn.com