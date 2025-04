Nuovo caso spionaggio a Fanpage Silvestri M5s | Grave il silenzio del governo Meloni

Nuovo caso di spionaggio a Fanpage ai danni del giornalista Ciro Pellegrino, il capogruppo del M5s al Senato Francesco Silvestri chiede chiarezza dal governo: "Se davvero non ha nulla a che fare con questi attacchi, allora sgomberi il campo da ogni dubbio". 🔗 Di fronte aldiai danni del giornalista Ciro Pellegrino, il capogruppo del M5s al Senato Francescochiede chiarezza dal: "Se davvero non ha nulla a che fare con questi attacchi, allora sgomberi il campo da ogni dubbio". 🔗 Fanpage.it

