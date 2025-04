Nuovo ambulatorio in piazza Leopardi

Nuovo ambulatorio medico in piazza Leopardi, nei locali del palazzo comunale. L’ingresso è stato ricavato sul retro del municipio, per garantire anche maggiore riservatezza. Lo studio verrà inaugurato lunedì alle 17. Il sindaco Alessandro Luciani nell’annunciare la prossima apertura ha dichiarato: "Questo spazio, messo a disposizione dall’amministrazione comunale, sarà un Nuovo importante punto di riferimento per i nostri medici di base, con l’obiettivo di offrire un servizio ancora più efficiente e vicino ai cittadini, in particolare per la popolazione più anziana e i residenti del capoluogo". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ambulatorio in piazza Leopardi Il comune di Spinetoli annuncia l’apertura delmedico in, nei locali del palazzo comunale. L’ingresso è stato ricavato sul retro del municipio, per garantire anche maggiore riservatezza. Lo studio verrà inaugurato lunedì alle 17. Il sindaco Alessandro Luciani nell’annunciare la prossima apertura ha dichiarato: "Questo spazio, messo a disposizione dall’amministrazione comunale, sarà unimportante punto di riferimento per i nostri medici di base, con l’obiettivo di offrire un servizio ancora più efficiente e vicino ai cittadini, in particolare per la popolazione più anziana e i residenti del capoluogo". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sarai il mio nuovo coach: Sinner prende il migliore sulla piazza | Manca solo l’annuncio ufficiale - Sarai il mio nuovo coach: Sinner prende il migliore sulla piazza | Manca solo l’annuncio ufficiale"> Jannik Sinner è pronto a riprendersi la scena: il ritorno in campo è imminente e con esso arriva una svolta cruciale nel suo futuro. Dopo mesi di attesa, Jannik Sinner è pronto a tornare a competere. Il talento altoatesino, ormai un punto di riferimento del tennis mondiale, ha vissuto un periodo lontano dai riflettori a causa della squalifica che lo ha costretto a fermarsi. 🔗napolipiu.com

Piazza Cristo Re, ipotesi nuovo mutuo per il restyling - Potrebbe essere un nuovo mutuo, lo strumento con cui finanziare l’intervento di restyling in piazza Cristo Re: per ora se ne può parlare solo al condizionale, dato che la maggioranza deve ancora approfondire il tema. L’idea di base riguardo a questo importante lavoro, però, è di valutare le risorse economiche disponibili in base al futuro avanzo di bilancio e capire se ci sia la possibilità di realizzarlo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Festa della donna a Prato, nuovo appuntamento in Piazza delle Carceri per bambini e adulti - Prato, 6 marzo 2025 - Sabato 8 marzo torna in Piazza delle Carceri il progetto pensato dall'amministrazione comunale, in collaborazione con diverse realtà cittadine, per portare le famiglie in centro predisponendo delle piazze adatte ai bambini e stavolta è dedicato alla festa della donna. Dalle 15:30 ecco tante attività a cui i più piccoli potranno partecipare insieme agli adulti. Attività che sono state organizzate dal Comune di Prato insieme a Scuola di Cinema Anna Magnani, Modi di Essere Aps, Riciclidea, Abbracci gratis Prato, biblioteca Lazzerini e Associazione italiana Dislessia – ... 🔗lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Nuovo ambulatorio per la medicina di gruppo; Tre medici di base di nuovo a Soliera, in via Leopardi; Putignano - Prevenzione oncologica con il nuovo ambulatorio Apo Puglia; Medici di base, tre incarichi provvisori per Treia, Tolentino e Montecassiano. Assunzioni rifiutate, torna l’allarme. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia