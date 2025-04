Nuovo allenatore Juve Paganini si sbilancia | Tutte le strade portano a questo nome Giuntoli non ha fatto un gran mercato ma ha ottenuto questo risultato

Nuovo allenatore Juve, Paganini si sbilancia su quello che potrebbe essere il Nuovo mister: le dichiarazioniIl giornalista Paolo Paganini ha commentato a calciomercato.it quelle che potrebbero essere le prossime mosse del mercato Juve soprattutto in panchina con il nome dell'allenatore del Napoli Conte che stuzzica.PAROLE – «Tutte le strade portano a Conte, ha pagato Motta ma diciamo che il mercato della Juventus non è stato un gran mercato. dal punto di vista aziendale, Giuntoli un risultato lo ha ottenuto, quello di abbassare il monte ingaggi. Dall'altra parte ci sono giocatori come Douglas Luiz che non hanno reso per quello che sono stati pagati, lo stesso Koopmeiners. Sarà fondamentale per la Juve capire chi sarà il Nuovo allenatore. Il ritorno di Conte porterebbe un entusiasmo incredibile nell'ambiente bianconero, ma poi trattare con De Laurentiis non è mai semplice.

