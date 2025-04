Nuovo allenatore il Milan cambia rotta Tecnico italiano e niente Ds?

allenatore italiano esperto, con Sarri in pole ma niente Nuovo Ds. Mercato in mano a Moncada, Ibrahimovic marginalizzato 🔗 Ilgiornale.it - Nuovo allenatore, il Milan cambia rotta. Tecnico italiano e niente Ds? Dopo le tante voci sul futuro assetto dei rossoneri, si fa largo una nuova ipotesi:esperto, con Sarri in pole maDs. Mercato in mano a Moncada, Ibrahimovic marginalizzato 🔗 Ilgiornale.it

Nuovo allenatore Milan, Furlani non cambia idea! Resta caldo un nome che potrebbe spuntarla al fotofinish - Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani, AD del club rossonero, tiene sempre viva la pista che porta a Maurizio Sarri per la panchina Come riporta Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, sul proprio sito ufficiale, per la panchina del Milan della prossima stagione va sempre tenuto in grande considerazione il nome di Maurizio Sarri, attualmente libero dopo […] 🔗calcionews24.com

Milan, Paratici ha scelto il nuovo allenatore: rivelazione di Cassano - Il Milan si sta occupando della scelta del nuovo direttore sportivo, da cui passerà molto per il nuovo allenatore e il calciomercato: annuncio di Cassano Tra le squadre che hanno deluso di più in questa stagione c’è sicuramente il Milan. È vero, i rossoneri hanno vinto la Supercoppa italiana ai danni dell’Inter, ma sono anche usciti prematuramente dalla Champions League dopo due grossi scivoloni contro Dinamo Zagabria e Feyenoord. 🔗rompipallone.it

Milan, così sfuma il nuovo allenatore: colpa della Premier - Una notizia inaspettata dalla Premier League beffa il Milan per quanto riguarda l’arrivo del prossimo tecnico Il Milan sta cercando in tutti i modi di rendere più positiva possibile una stagione tutt’altro che memorabile. L’attuale nono posto in Serie A e l’eliminazione ai playoff di Champions League non possono rendere soddisfatta la dirigenza rossonera, arrivata al punto di esonerare Fonseca. Al suo posto è arrivato Conceicao che anche se non è riuscito ad avvicinare il Milan nei primi quattro posti in campionato, è riuscito a lasciare il segno nelle due coppe nazionali vincendo la ... 🔗tvplay.it

Nuovo allenatore, il Milan cambia rotta. Tecnico italiano e niente Ds? - Dopo le tante voci sul futuro assetto dei rossoneri, si fa largo una nuova ipotesi: allenatore italiano esperto, con Sarri in pole ma niente nuovo Ds. Mercato in mano a Moncada, Ibrahimovic marginaliz ... 🔗msn.com

Milan: la corsa alla panchina, Sarri e Allegri i principali candidati - La prossima stagione del Milan potrebbe vedere un nuovo allenatore alla guida della squadra rossonera. Secondo i bookmaker, a sostituire Sergio Conceicao saranno Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, ... 🔗milanosportiva.com

Il Milan cambia strategia e punta sull'allenatore italiano: anche Gasp e Sarri nel listone - Rispetto al recentissimo passato sembra che la proprieta rossonera voglia virare su un tecnico d'esperienza del nostro Paese ... 🔗msn.com