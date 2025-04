Nuovi mezzi troppo pericolosi | Serve più chiarezza sulle norme e maggior cultura della sicurezza

della polizia locale di Reggio, quella accaduta ieri è una tragedia. Il numero degli incidenti con epiloghi fatali che coinvolgono i monopattini elettrici è in aumento. Questo nuovo mezzo sta creando difficoltà sulle nostre strade."Ovviamente mi preme esprimere il mio cordoglio al giovane ragazzo che ha perso la vita. Sul tema sul quale mi interpellate, dico che come tutti i Nuovi mezzi di circolazione c’è sempre stato un momento di sperimentazione. Ci sono stati vari interventi legislativi, penso soprattutto all’ultima legge, la 177 del 2024 entrata in vigore dal dicembre scorso, che ha introdotto l’uso obbligatorio del casco per chi viaggia sui monopattini elettrici".Sono ancora troppo pochi coloro che lo indossano. E purtroppo anche la giovane vittima di ieri non lo aveva. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Nuovi mezzi troppo pericolosi: "Serve più chiarezza sulle norme e maggior cultura della sicurezza" Italo Rosati, comandantepolizia locale di Reggio, quella accaduta ieri è una tragedia. Il numero degli incidenti con epiloghi fatali che coinvolgono i monopattini elettrici è in aumento. Questo nuovo mezzo sta creando difficoltànostre strade."Ovviamente mi preme esprimere il mio cordoglio al giovane ragazzo che ha perso la vita. Sul tema sul quale mi interpellate, dico che come tutti idi circolazione c’è sempre stato un momento di sperimentazione. Ci sono stati vari interventi legislativi, penso soprattutto all’ultima legge, la 177 del 2024 entrata in vigore dal dicembre scorso, che ha introdotto l’uso obbligatorio del casco per chi viaggia sui monopattini elettrici".Sono ancorapochi coloro che lo indossano. E puranche la giovane vittima di ieri non lo aveva. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

A Latina 244 nuovi stalli per i mezzi a due ruote: “Sono troppo pochi. E’ solo propaganda” - A Latina 244 nuovi stalli per i mezzi a due ruote. Sono dei giorni scorsi l’ordinanza firmata dalla dirigente del dipartimento Trasporti e Mobilità e l’annuncio dell’assessore Gianluca Di Cocco, e non sono mancate le critiche arrivate dall’opposizione. La capogruppo del Movimento 5 Stelle, Maria... 🔗latinatoday.it

Via i gradini pericolosi, nuovi cordoli e illuminazione: conclusi i lavori al Monumento della Resistenza - ANCONA - Con l'installazione della storica cancellata in ferro "Vele al vento", simbolo della distruzione della guerra, restaurata e riposizionata ieri al suo posto, si è completato l'intero lavoro di ripristino dell'area del Monumento alla Resistenza al Parco del Pincio. Nuovi cordoli... 🔗anconatoday.it

Steat tra nuovi mezzi, assunzioni e futuro: "I ricavi ci sono, ora paghiamo i debiti vecchi" - Ha le idee chiare, il coraggio di portarle avanti e una squadra con cui lavora all’unanimità. Così Remigio Ceroni, da tre anni alla guida della Steat, ha ottenuto dall’assemblea dei soci la conferma per il prossimo triennio, insieme con tutto il Cda, e il mandato di affrontare le principali sfide che attendono l’azienda partecipata di trasporto pubblico locale. Con Ceroni ci sono la vice presidente Frediana Biondi, Simona Cardinali, Maurizio Laurenzi, Roberto Caranfa che sostituisce Giovanni Balestrieri che ha fatto un passo indietro per questioni personali: "Mai avuto una frizione, ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuovi mezzi troppo pericolosi: Serve più chiarezza sulle norme e maggior cultura della sicurezza; Bus a fuoco, corse in ritardo e stipendi non pagati: il servizio di bus periferici ancora non decolla; «Troppo pericolosi. Stop agli scialpinisti sulle nostre piste»; Il Codice della Strada rinnovato per la mancanza di regole adeguate, sarà più severo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nuovi mezzi troppo pericolosi: "Serve più chiarezza sulle norme e maggior cultura della sicurezza" - Il comandante della polizia locale, Italo Rosati: "Siamo ancora in attesa dei decreti attuativi della riforma. La commistione di una moltitudine di veicoli sulle nostre strade ci pone ancora degli int ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Tema argomentativo sui nuovi mezzi di comunicazione di massa - I nuovi mezzi di comunicazione stanno rivoluzionando la nostra epoca, offrendo molte possibilità che prima non erano disponibili. Questi strumenti consentono di essere sempre informati e ... 🔗skuola.net