Nuovi contratti per infermieri e operatori

infermieri e di 6 operatori sociosanitari, una per l’assenso alla mobilità volontaria di 2 Oss, una per l’assunzione a tempo indeterminato mediante stabilizzazione di 9 Oss, di cui 2 Nuovi e 7 già in servizio nell’azienda attraverso la trasformazione del contratto da determinato a indeterminato, tre per la stabilizzazione rispettivamente di una dietista, di due psicologhe e di una radiologa, e una per l’assenso alla mobilità volontaria di un oncologo. Per un totale, dunque, di 30 ulteriori unità di personale a compensazione del turnover annuale.Inoltre, il neo direttore generale ha indetto due concorsi pubblici per l’assunzione di ulteriori 13 dirigenti medici di diverse discipline e ha provveduto alla copertura di un primariato vacante. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Nuovi contratti per infermieri e operatori Il dg dell’Ast Maraldo ha firmato otto determine: due per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato rispettivamente di 15e di 6sociosanitari, una per l’assenso alla mobilità volontaria di 2 Oss, una per l’assunzione a tempo indeterminato mediante stabilizzazione di 9 Oss, di cui 2e 7 già in servizio nell’azienda attraverso la trasformazione del contratto da determinato a indeterminato, tre per la stabilizzazione rispettivamente di una dietista, di due psicologhe e di una radiologa, e una per l’assenso alla mobilità volontaria di un oncologo. Per un totale, dunque, di 30 ulteriori unità di personale a compensazione del turnover annuale.Inoltre, il neo direttore generale ha indetto due concorsi pubblici per l’assunzione di ulteriori 13 dirigenti medici di diverse discipline e ha provveduto alla copertura di un primariato vacante. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Giornata nazionale operatori, Ordini infermieri: "Nuovi modelli per Ssn" - Fnopi, 'formazione specialistica si traduca in percorso di carriera certo' Roma, 20 feb. (Adnkronos Salute) - "In questo momento storico, il nostro Servizio sanitario nazionale ha bisogno non soltanto di sostenere nuovi modelli di risposta a nuovi bisogni di salute, ma anche nuovi modelli di 🔗ilgiornaleditalia.it

Giornata nazionale operatori, Ordini infermieri: “Nuovi modelli per Ssn” - (Adnkronos) – "In questo momento storico, il nostro Servizio sanitario nazionale ha bisogno non soltanto di sostenere nuovi modelli di risposta a nuovi bisogni di salute, ma anche nuovi modelli di offerta per nuovi professionisti che stanno sviluppando visioni ed esigenze diverse sul mondo del lavoro". Lo comunica la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni […] 🔗periodicodaily.com

Giornata nazionale operatori, Ordini infermieri: “Nuovi modelli per Ssn” - (Adnkronos) – "In questo momento storico, il nostro Servizio sanitario nazionale ha bisogno non soltanto di sostenere nuovi modelli di risposta a nuovi bisogni di salute, ma anche nuovi modelli di offerta per nuovi professionisti che stanno sviluppando visioni ed esigenze diverse sul mondo del lavoro". Lo comunica la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni […] L'articolo Giornata nazionale operatori, Ordini infermieri: “Nuovi modelli per Ssn” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

Firma dei nuovi contratti di assunzione, a tempo indeterminato, di 28 infermieri e 14 operatori sociosanitari (Oss), figure fondamentali per il rafforzamento dei servizi sanitari sul territorio.; Contratto infermieri, Aran: aumenti per 172 euro mensili. Nursing Up: fatti non promesse; Sfuma il nuovo contratto della sanità: Ecco perché era irricevibile; UIL FPL. Longobardi: mancano risorse per nuovo contratto Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie.. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Nuovi contratti per infermieri e operatori - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Contratto infermieri, salta accordo: slitta aumento stipendi. In stallo anche i medici - Leggi su Sky TG24 l'articolo Contratto infermieri, salta accordo: slitta aumento stipendi. In stallo anche i medici ... 🔗tg24.sky.it

Nursind (infermieri), 'ultimo treno per firmare il contratto' - Un incontro "esplorativo" che "confidiamo apra una riflessione". 🔗ansa.it