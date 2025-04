Nuove regole scolastiche | bocciatura con 5 in condotta e esame per 6 in condotta

Nuove disposizioni chi ottiene 5 in condotta sarà automaticamente bocciato e vengono compresi anche i casi di bullismo grave. In caso di 6 in condotta, invece, lo studente sarà rimandato a settembre e non potrà essere ammesso alla classe successiva fino al superamento di un 'esame di riparazione' durante il quale dovrà presentare un elaborato critico sui valori e i principi violati dal proprio comportamento, dimostrando di aver compreso la gravità delle proprie azioni anche alla luce dei principi costituzionali e delle regole della comunità scolastica. Lo ha spiegato il ministro dell'Istruzione Valditara al termine del Cdm. 🔗 Quotidiano.net - Nuove regole scolastiche: bocciatura con 5 in condotta e esame per 6 in condotta Con ledisposizioni chi ottiene 5 insarà automaticamente bocciato e vengono compresi anche i casi di bullismo grave. In caso di 6 in, invece, lo studente sarà rimandato a settembre e non potrà essere ammesso alla classe successiva fino al superamento di un 'di riparazione' durante il quale dovrà presentare un elaborato critico sui valori e i principi violati dal proprio comportamento, dimostrando di aver compreso la gravità delle proprie azioni anche alla luce dei principi costituzionali e delledella comunità scolastica. Lo ha spiegato il ministro dell'Istruzione Valditara al termine del Cdm. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Con il sei in condotta rimandati a settembre, bocciatura con il cinque e attività solidali obbligatorie per chi sbaglia. Tutte le nuove regole annunciate dal Ministro Valditara dopo il Consiglio dei Ministri - Al termine della riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato in conferenza stampa le nuove misure sulla valutazione degli studenti. L'articolo Con il sei in condotta rimandati a settembre, bocciatura con il cinque e attività solidali obbligatorie per chi sbaglia. Tutte le nuove regole annunciate dal Ministro Valditara dopo il Consiglio dei Ministri sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Con il sei in condotta rimandati a settembre, bocciatura con il cinque e attività solidali obbligatorie per chi sbaglia. Tutte le nuove regole annunciate dal Ministro Valditara dopo il CdM - Al termine della riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato in conferenza stampa le nuove misure sulla valutazione degli studenti. L'articolo Con il sei in condotta rimandati a settembre, bocciatura con il cinque e attività solidali obbligatorie per chi sbaglia. Tutte le nuove regole annunciate dal Ministro Valditara dopo il CdM sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Campagna contro le zanzare: nuove regole per i trattamenti negli spazi privati - È partita la campagna 2025 per il contrasto alla proliferazione della zanzara comune e della zanzara tigre, vettori di pericolose malattie virali come Dengue, Zika, Chikungunya e West Nile. L’Amministrazione comunale di Modena, in collaborazione con l’Ausl e i Ceas, ha avviato azioni mirate sia... 🔗modenatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuove regole scolastiche: bocciatura con 5 in condotta e esame per 6 in condotta; Con il sei in condotta rimandati a settembre, bocciatura con il cinque e attività solidali obbligatorie per chi sbaglia. Valditara: Finora significava stare a casa, ora più scuola per chi fa il bullo; La riforma del voto in condotta è legge. D'ora in poi sarà più facile essere bocciati e con il 6 si sarà rimandati a settembre; Scuola, nuove norme contro la violenza: bocciatura con il 5 in condotta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuove regole scolastiche: bocciatura con 5 in condotta e esame per 6 in condotta - Il Ministro Valditara annuncia che con 5 in condotta si sarà bocciati, mentre con 6 si richiede un esame di riparazione. 🔗quotidiano.net

Il nuovo decreto sul voto in condotta: "Più educazione, meno repressione" - Gli alunni della classe 3ª C della scuola di Borghi si confrontano sulla normativa che inserisce il punteggio numerico. Tra pareri discordanti emergono anche soluzioni e idee comuni da parte di chi vi ... 🔗msn.com