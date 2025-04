Nuove misure per la scuola consenso informato e protezione dei docenti Sasso Lega | Accolte nostre proposte in Consiglio dei Ministri

Consiglio dei Ministri ha approvato due importanti misure riguardanti il mondo della scuola: il consenso informato per le attività scolastiche e l'arresto obbligatorio in flagranza per chi commette violenze contro gli insegnanti. Le proposte, sostenute dalla Lega, rappresentano un passo significativo nella direzione di una maggiore tutela sia per le famiglie che per il personale docente.L'articolo Nuove misure per la scuola, consenso informato e protezione dei docenti. Sasso (Lega): “Accolte nostre proposte in Consiglio dei Ministri” . 🔗 Ildeiha approvato due importantiriguardanti il mondo della: ilper le attività scolastiche e l'arresto obbligatorio in flagranza per chi commette violenze contro gli insegnanti. Le, sostenute dalla, rappresentano un passo significativo nella direzione di una maggiore tutela sia per le famiglie che per il personale docente.L'articoloper ladei): “indei” . 🔗 Orizzontescuola.it

