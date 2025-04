Nuove linee di tram in Italia grazie a 54 miliardi del Pnrr | le città coinvolte

miliardi di euro, in parte stanziati attraverso il Pnrr, l’Italia si appresta a realizzare ben 250 chilometri di Nuove linee tranviarie in diverse città del Paese, con un incremento del 63% rispetto all’attuale rete esistente.Un investimento che guarda avanti e che, come spiegato da Legambiente, porterà benefici concreti: meno traffico, minore inquinamento e una rivitalizzazione profonda degli spazi urbani.Nuove linee di tram per un futuro sostenibile in ItaliaIl tram, nato nell’Ottocento e messo da parte con l’avvento dell’automobile, oggi si riscopre protagonista. Non a caso, i progetti per lo sviluppo di nuovo linee non sono stati avviati solo in Italia. Basti pensare, per esempio, che negli ultimi trent’anni ben 25 città francesi hanno riportato in vita le loro linee tranviarie. 🔗 Quifinanza.it - Nuove linee di tram in Italia grazie a 5,4 miliardi del Pnrr: le città coinvolte Con l’arrivo di 5,4di euro, in parte stanziati attraverso il, l’si appresta a realizzare ben 250 chilometri ditranviarie in diversedel Paese, con un incremento del 63% rispetto all’attuale rete esistente.Un investimento che guarda avanti e che, come spiegato da Legambiente, porterà benefici concreti: meno traffico, minore inquinamento e una rivitalizzazione profonda degli spazi urbani.diper un futuro sostenibile inIl, nato nell’Ottocento e messo da parte con l’avvento dell’automobile, oggi si riscopre protagonista. Non a caso, i progetti per lo sviluppo di nuovonon sono stati avviati solo in. Basti pensare, per esempio, che negli ultimi trent’anni ben 25francesi hanno riportato in vita le lorotranviarie. 🔗 Quifinanza.it

All’Italia piace il tram: il report di Legambiente sui nuovi progetti. Da Roma a Bologna, ecco dove nasceranno le nuove linee - Bologna, Padova, Firenze, Roma. Sono sempre di più le città italiane che stanno puntando sul tram per potenziare la propria rete di trasporto pubblico locale per decongestionare il traffico e ripulire l’aria dalle sostanze più inquinanti. Complessivamente, ammontano a 250 chilometri i nuovi binari di tramvie in costruzione, il 63% in più rispetto a quelli attualmente in esercizio. Lo rivelano i dati forniti oggi da Legambiente al convegno Le tramvie fanno bene alle città, presentato all’Esperienza Europa-David Sassoli di Roma per sottolineare i vantaggi ambientali (e non solo) dei tram. 🔗open.online

Rilievi per le nuove linee del tram, cantieri e chiusure parziali tra via Notarbartolo e piazza Giachery - L'ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune, al fine di consentire l’esecuzione di rilievi topografici, apertura pozzetti ed esecuzione saggi esplorativi su strada per la realizzazione delle nuove linee tramviarie (A, B, C), ha emesso un'ordinanza di proroga dell'ordinanza del dicembre... 🔗palermotoday.it

Nuove linee del tram, il Tar: "I costi per spostare le sottoreti non sono a carico delle società che le gestiscono" - Lo spostamento delle sottoreti per consentire la realizzazione del tram non deve gravare sulle società che le gestiscono, ma - come dice il Codice degli appalti - devono essere a carico dell’amministrazione che ha deciso di realizzare l'opera pubblica. Ciò significa che i costi per la risoluzione... 🔗palermotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Nuove linee di tram in Italia grazie a 5,4 miliardi del Pnrr: progetti e città coinvolte - Annunciate nuove linee di tram in diverse città italiane: non è un’operazione nostalgia, ma una scelta strategica per affrontare le sfide della mobilità urbana e green del futuro ... 🔗quifinanza.it

La rinascita del tram in Italia: 250 km di nuove linee in fase di realizzazione - Tornano protagonisti i tram nelle città italiane, con 250 km di nuove linee in fase di realizzazione e 5,4 miliardi di euro di investimenti ... 🔗ecodallecitta.it

Tram, la rinascita italiana: 250 km di nuove linee nelle città tra investimenti e incertezze - Con 250 km di nuove linee previste e oltre 5 miliardi di euro di investimenti, il tram torna protagonista nelle città italiane. Ma lo slancio, sostenuto dai fondi del PNRR, rischia di fermarsi a causa ... 🔗telenord.it