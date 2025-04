Nuove funzionalità a bordo su Scenic E-Tech Electric

Scenic E-Tech Electric 100% elettrica è l'auto di nuova generazione per le famiglie. Progettata secondo criteri di sostenibilità e dotata di tecnologie utili ed intuitive, sviluppate da Ampere. Leggera (1.890 kg) e compatta (4,47 metri di lunghezza), offre un vero piacere di guida in città, ma anche nei lunghi viaggi grazie ad un'autonomia che arriva fino a 625 km. Nonostante quest'audace modernità, Scenic rimane più che mai la principale auto della famiglia per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi, da soli o in compagnia. La qualità della vita a bordo è radicata nel suo DNA. Eletta Auto dell'anno 2024, Scenic E-Tech Electric promette viaggi unici nel loro genere, in cui il piacere della vita a bordo è condiviso da tutti gli occupanti. Come per gli altri modelli della gamma elettrica, Renault arricchisce costantemente Scenic E-Tech con Nuove funzionalità ed equipaggiamenti che si prefiggono lo scopo di sfruttare appieno i vantaggi dell'esperienza con i veicoli elettrici.

(Adnkronos) – La nuova Renault Scenic E-Tech Electric introduce una serie di aggiornamenti pensati per rendere ancora più semplice, comoda e versatile l'esperienza di guida elettrica quotidiana. Tra le novità più interessanti della nuova Renault Scenic E-Tech Electric spicca la funzione One Pedal, che permette di gestire accelerazione e decelerazione con un solo pedale, fino all'arresto

