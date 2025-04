Nuove accuse di violenza sessuale contro Rocco Siffredi le attrici a Le Iene | Non era un film era uno stupro

Nuove accuse di violenza sessuale contro Rocco Siffredi. Nella puntata de Le Iene di ieri, martedì 29 aprile, è andato in onda un nuovo servizio sui presunti abusi compiuti dalla pornostar italiana, che ha sempre rigettato ogni accusa. La trasmissione Mediaset ha intervistato una serie di attrici che raccontano di essersi sentite obbligate a svolgere prestazioni sessuali contro la propria volontà. Tra loro c’è Marika Milani, che ha svelato come alcune ragazze siano state spinte a partecipare a gang bang e avere rapporti anali con Siffredi, nonostante avessero ribadito più volte di non volerlo fare.Le pressioni per avere rapporti analiUna delle performer che accusano Rocco Siffredi di violenza sessuale ha raccontato la propria esperienza senza mostrare il volto: «Se una ragazza decide di non fare l’anale, perde metà dei lavori. 🔗 Spuntanodi. Nella puntata de Ledi ieri, martedì 29 aprile, è andato in onda un nuovo servizio sui presunti abusi compiuti dalla pornostar italiana, che ha sempre rigettato ogni accusa. La trasmissione Mediaset ha intervistato una serie diche raccontano di essersi sentite obbligate a svolgere prestazioni sessualila propria volontà. Tra loro c’è Marika Milani, che ha svelato come alcune ragazze siano state spinte a partecipare a gang bang e avere rapporti anali con, nonostante avessero ribadito più volte di non volerlo fare.Le pressioni per avere rapporti analiUna delle performer che accusanodiha raccontato la propria esperienza senza mostrare il volto: «Se una ragazza decide di non fare l’anale, perde metà dei lavori. 🔗 Open.online

