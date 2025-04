Iodonna.it - Nuova fiamma per il numero uno al mondo: la modella russa lo accompagnerà anche a Roma.

Dopo un periodo personale e sportivo piuttosto complicato, Jannik Sinner sembra aver ritrovato stabilità.nella sua vita sentimentale. Il tennista azzurro, recentemente tornato ad allenarsi in vista degli Internazionali d’Italia, è stato immortalato in compagnia di Lara Leito,di 31 anni, che lo ha seguito da vicino durante le sessioni di preparazione a Monte Carlo. Le immagini mostrano la coppia in atteggiamenti confidenziali: Lara è stata vista a bordo campo, poi mentre si intratteneva con il team di Sinner e infine allontanarsi insieme a lui in auto, dopo un pranzo nel ristorante del circolo. Il tutto coronato da un bacio in centro città, che per molti rappresenta la conferma più chiara della loro frequentazione. Game, set, match. 🔗 Iodonna.it