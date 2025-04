Nuova epidemia in Europa L’allarme dei medici | Già tantissimi casi serve il vaccino

Europa, con una crescita dei casi che appare fuori controllo. Secondo l'ultimo rapporto annuale dell'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), nel 2024 sono già stati segnalati 35.000 contagi e 23 decessi, un incremento clamoroso rispetto ai 3.973 casi del 2023. Dopo il crollo dei contagi durante gli anni della pandemia, il virus ha ripreso a circolare in quasi tutti i Paesi del continente, complice un preoccupante calo nelle coperture vaccinali.A guidare l'impennata dei casi è la Romania, che da sola concentra oltre l'85% delle infezioni segnalate nell'Unione Europea: ben 30.692 casi e 22 dei 23 decessi registrati finora. L'Italia si colloca al secondo posto, con 1.057 casi, cifra oltre 20 volte superiore rispetto ai 44 segnalati nel 2023.

