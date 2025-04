Nuova casetta dei libri al Quartiere Dismano

Quartiere Dismano, è stata inaugurata una Nuova casetta dei libri, realizzata dall'associazione 'Progetto 11' nell'ambito dell'iniziativa 'Bookcrossing Love – Scambio libero di libri'. Il progetto, che ha già portato alla creazione di oltre 30 casette tra Mercato Saraceno e Ponte Pietra, promuove la lettura attraverso la condivisione di libri di seconda mano. Queste piccole biblioteche a cielo aperto sono costruite interamente a mano in legno e materiali di recupero da Danila Nervagna, mentre i disegni e le decorazioni sono opera di Michela Degli Angeli. All'interno custodiscono libri che i piccoli lettori possono prendere in prestito, scambiare o portare a casa, contribuendo così a far circolare storie ed emozioni."Questa è una forma di promozione della lettura – commentano Danila Nervagna e Michela Degli Angeli – che invoglia le persone a partecipare attivamente.

