Nume Risonanze 2025 | l’eco della grande musica continua

2025 – Oltre alle imperdibili serate di Nume Festival (23–29 giugno), quest’anno il festival si amplia e si prolunga con Nume Risonanze, una costellazione di eventi musicali satelliti che tra giugno e luglio porteranno la musica da camera oltre i confini consueti.Nume Risonanze non è un "fuori programma": è il naturale proseguimento dell’esperienza artistica di Nume, un'espansione tanto nella quantità dei concerti, quanto nella ricchezza del contenuto. Ogni evento è un’occasione per ascoltare giovani promesse e artisti affermati in location non convenzionali, intime, spesso immerse nella natura o nella storia.BigliettiPer informazioni e prenotazioni, contatta:InfoPoint, Piazza Signorelli, CortonaEmail: Lanazione.it - Nume Risonanze 2025: l’eco della grande musica continua Arezzo, 30 aprile– Oltre alle imperdibili serate diFestival (23–29 giugno), quest’anno il festival si amplia e si prolunga con, una costellazione di eventili satelliti che tra giugno e luglio porteranno lada camera oltre i confini consueti.non è un "fuori programma": è il naturale proseguimento dell’esperienza artistica di, un'espansione tanto nella quantità dei concerti, quanto nella ricchezza del contenuto. Ogni evento è un’occasione per ascoltare giovani promesse e artisti affermati in location non convenzionali, intime, spesso immerse nella natura o nella storia.BigliettiPer informazioni e prenotazioni, contatta:InfoPoint, Piazza Signorelli, CortonaEmail: [email protected] : +39 0575 637274Puoi inviare anche una richiesta di prenotazione qui. 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Canzoni Sanremo 2025: “Eco” di Joan Thiele - E’ nuova sul palco dell’Ariston, ma non nella scena musicale italiana. Joan Thiele, vincitrice di un David di Donatello per il brano Proiettili (ti mangio il cuore) – dal film di cui è stata protagonista l’amica ma “rivale” in gara Elodie – partecipa al Festival di Sanremo 2025 con Eco. Un brano che la cantautrice ha scritto per il fratello, e che parla di insicurezze e autosabotaggio, nonchè della necessità di credere in se stessi. 🔗davidemaggio.it

Sanremo 2025, Joan Thiele – «Eco» - Alessandra Joan Thiele (Desenzano del Garda, 21 settembre 1991) nasce da madre campana e padre svizzero di origine colombiana. Trascorre tutta la sua infanzia in movimento tra Sud America, Canada, Caraibi, Nord Italia e Inghilterra, dove esordisce con il microfono in mano. Notata nel 2015 da Universal Music, pubblica il primo EP Joan Thiele, a cui fa seguito con due singoli di successo (Taxi Driver e Armenia). 🔗open.online

“Eco”, il testo di Joan Thiele in gara a Sanremo 2025 - Eco vedrà Joan Thiele in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2025, al via da questa sera: per la cantautrice è l’esordio sul palco del Teatro Ariston. Sul singolo scritto con Federica Abbate e che vede alla produzione Mace, l’artista ha dichiarato: “Metto al centro l’importanza di difendere un’ idea e la propria identità, affrontare le paure a viso aperto. Sono enormemente grata e felice di portarla su un palco così iconico“. 🔗metropolitanmagazine.it

Ne parlano su altre fonti

Nume Risonanze 2025: l’eco della grande musica continua; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Nume Risonanze 2025: l’eco della grande musica continua - Oltre alle imperdibili serate di Nume Festival (23–29 giugno), quest’anno il festival si amplia e si prolunga con Nume Risonanze, una costellazione di eventi musicali satelliti che tra giugno e luglio ... 🔗lanazione.it