Nucleare | Iran prossimo round di negoziati con Usa sarà a Roma

Riferendosi al proseguimento dei negoziati indiretti tra Iran e Stati Uniti, il ministro degli Esteri di Teheran Seyed Abbas Araghchi ha annunciato che il prossimo round di colloqui, previsti per sabato, si terrà nuovamente a Roma. Lo riporta l'agenzia Irna. Araghchi ha aggiunto che qualsiasi "azione provocatoria" di Washington nei confronti di Teheran "metterà in discussione la loro serietà".

Nucleare, prossimo round colloqui Usa-Iran sarà sabato a Roma - La notizia è stata diffusa dal sito Axios riferendo che il dialogo avviato in Qatar la scorsa settimana proseguirà nella capitale italiana. Fonti del Governo hanno confermato L'articolo Nucleare, prossimo round colloqui Usa-Iran sarà sabato a Roma proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Nucleare, colloqui Iran-Usa. Washington: “Positivi e produttivi, prossimo round in Europa” - Le delegazioni di Stati Uniti e Iran si sono incontrate in Oman per cercare un accordo sul programma nucleare di Teheran. Per Washington le discussioni – durate oltre quattro ore – sono state “produttive” mentre per gli iraniani ci sono ancora delle differenze da colmare. Usa: “Colloqui sul nucleare positivi e produttivi” I colloqui sono stati “positivi e produttivi”. È quanto ha fatto sapere un alto funzionario dell’amministrazione Usa. 🔗lapresse.it

Nucleare, il secondo round di colloqui Usa-Iran si terrà a Roma - Un secondo round di colloqui sul nucleare tra Stati Uniti ed Iran è previsto sabato a Roma. Lo riporta Axios citando due fonti a conoscenza della questione. Secondo il portale all’incontro saranno presenti anche i mediatori dell’Oman. Il sito di informazione statunitense riporta che l’amministrazione Trump è rimasta soddisfatta dalla prima tornata tenutasi sabato in Oman, “che si è svolto secondo i piani e ha raggiunto l’obiettivo di passare da un formato indiretto, gestito tramite intermediari, a uno diretto, con i funzionari che hanno dialogato in modo diretto” e aggiunge che ... 🔗ilfattoquotidiano.it

