Nucleare a Roma prossimi colloqui Iran-Francia-Germania-Regno Unito

Roma venerdì prossimo i colloqui sul Nucleare Iraniano, preceduto da un incontro tra gli inviati di Teheran ed i rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito. Servizio di Massimiliano Cochi.

Nucleare Iran, saranno a Roma i prossimi colloqui tra Teheran e gli Usa - Saranno a Roma questo sabato i prossimi colloqui tra Iran e Stati Uniti sul tema del programma nucleare iraniano. Si tratta del secondo round di negoziazioni, dopo il primo che si era tenuto sabato scorso in Oman: i colloqui hanno lo scopo di limitare l’arricchimento dell’uranio da parte di Teheran in cambio di un alleggerimento delle sanzioni statunitensi. “Abbiamo ricevuto la richiesta da parte delle parti interessate e da parte dell’Oman, che svolge un ruolo di mediatore, e abbiamo dato una risposta positiva. 🔗lapresse.it

Nucleare, Iran conferma: “Prossimi colloqui con Usa a Roma” - (Adnkronos) – "Ogni negoziato parte da divergenze e l'obiettivo dei negoziati è risolvere le differenze e raggiungere un'intesa comune. Il prossimo round di negoziati sarà a Roma". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in riferimento ai colloqui indiretti con gli Stati Uniti sul dossier nucleare, come riporta l'agenzia iraniana Mehr. "A condurre […] 🔗periodicodaily.com

Nucleare, Iran: “A Roma nuovo round di colloqui con Usa” - Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha affermato che il prossimo round di colloqui con gli Stati Uniti sul programma nucleare si terrà a Roma. “Il prossimo ciclo di colloqui si terrà a ... 🔗msn.com

Nucleare: Iran, prossimo round di negoziati con Usa sarà a Roma - Milano, 30 apr. (LaPresse) - Riferendosi al proseguimento dei negoziati indiretti tra Iran e Stati Uniti, il ministro degli Esteri di Teheran Seyed Abbas ... 🔗lapresse.it

Nucleare, Iran conferma: "Prossimi colloqui con Usa a Roma" - (Adnkronos) - "Ogni negoziato parte da divergenze e l'obiettivo dei negoziati è risolvere le differenze e raggiungere un'intesa comune. Il prossimo round di negoziati sarà a Roma". Lo ha detto il mini ... 🔗msn.com