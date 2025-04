Nove perfetti sconosciuti – La seconda stagione debutta su Prime Video il 22 maggio 2025

Nove persone, estranee tra loro e legate da fili invisibili che neanche immaginano, vengono accolte in un esclusivo ritiro di benessere tra le maestose Alpi austriache. A guidarli in questo percorso è Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman), una carismatica e misteriosa guru decisa a trasformare radicalmente le loro vite. Ma il viaggio verso la guarigione si rivelerà tutt'altro che rassicurante.Nel corso di una settimana, Masha spingerà ogni ospite sull'orlo delle proprie paure e fragilità. Riusciranno a resistere? Ma soprattutto: riuscirà lei stessa a non perdersi nel tentativo di salvarli? Disposta a tutto pur di guarire chi la circonda – e sé stessa – Masha si confronterà con i limiti del potere terapeutico e della propria missione.La seconda, attesissima stagione di Nove perfetti sconosciuti sarà disponibile su Prime Video dal 22 maggio 2025, con i primi due episodi lanciati in anteprima (esclusi gli Stati Uniti), seguiti da nuovi appuntamenti settimanali.

