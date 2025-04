Novartis stipulato accordo per Opa su Regulus Therapeutics per valore massimo di $17 mln; conclusione prevista per seconda metà del 2025

Novartis acquisterà Regulus Therapeutics per massimi 1,7 miliardi di dollari - La società farmaceutica svizzera Novartis ha stipulato un accordo per l'acquisizione di Regulus Therapeutics, un'azienda biofarmaceutica in ... 🔗teleborsa.it

Novartis: acquisisce Regulus Therapeutics per valore massimo 1,7 mld di dollari - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - Novartis ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo per l'acquisizione di Regulus Therapeutics, azienda biofarmaceutica con sede a San Diego, quotata in ... 🔗borsaitaliana.it

