Novak Djokovic rinuncia agli Internazionali d’Italia 2025

Novak Djokovic ha annunciato che non parteciperà agli Internazionali BNL d’Italia 2025. Una decisione senza dubbio sofferta, tanto più considerando il legame speciale che il campione serbo del tennis ha sempre avuto con il torneo romano, da lui spesso definito come una “seconda casa”. Al Foro Italico, Novak Djokovic ha trionfato sei volte, diventando il . Novak Djokovic rinuncia agli Internazionali d’Italia 2025 L'Identità. 🔗 Lidentita.it - Novak Djokovic rinuncia agli Internazionali d’Italia 2025 ha annunciato che non parteciperàBNL. Una decisione senza dubbio sofferta, tanto più considerando il legame speciale che il campione serbo del tennis ha sempre avuto con il torneo romano, da lui spesso definito come una “seconda casa”. Al Foro Italico,ha trionfato sei volte, diventando il .L'Identità. 🔗 Lidentita.it

Novak Djokovic annuncia il forfait agli Internazionali d’Italia - Novak Djokovic ha annunciato il proprio forfait agli Internazionali d’Italia, in programma a Roma a partire dal 7 maggio prossimo per quanto riguarda la parte Masters 1000. Lo annunciano gli account social del torneo capitolino, con una breve nota che, però, ha il significato di un cambiamento epocale, per certi versi. Lo è perché Djokovic, fin dai suoi anni giovani, l’appuntamento con Roma e quella che è una sorta di sua seconda patria, l’Italia, non l’ha mai mancato fin dal lontano 2006 (in quel caso a livello di qualificazioni). 🔗oasport.it

Novak Djokovic non giocherà agli Internazionali d'Italia - AGI - Novak Djokovic ha annunciato che non prenderà parte agli Internazionali d'Italia 2025. Il serbo salterà un torneo per lui speciale, dove ha sempre dichiarato di sentirsi come a casa. Al Foro Italico ha trionfato sei volte, e questo lo rende il secondo campione più titolato a Roma dopo Rafa Nadal. Agli Internazionali BNL d'Italia, Djokovic ha vinto complessivamente 68 delle 80 partite giocate. 🔗agi.it

Lorenzo Musetti strapazzato da un rinato Novak Djokovic: disco rosso agli ottavi a Miami - Lorenzo Musetti si ferma negli ottavi di finale del Masters1000 di Miami. Il toscano (n.15 del ranking) è stato battuto dal serbo Novak Djokovic (n.5 del mondo) per 6-2 6-2 in 1 ora e 23 minuti di partita. Un dura lezione impartita dal 24-volte vincitore Slam, che ha sciorinato la miglior prestazione del 2025, al cospetto di un Musetti non in grado di trovare delle soluzioni dopo l’illusorio break iniziale della prima frazione. 🔗oasport.it

