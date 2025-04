Nottingham Forest Marinakis e il problema multiproprietà | "diluito" il suo impegno nel club per un posto in Europa

Nottingham Forest. Il club allenato

Nottingham Forest-Everton, il pronostico di Premier League: combo e multigol da provare - Come tutti gli altri campionati, anche la Premier League è entrata nella sua fase decisiva, con le ultime giornate che saranno fondamentali per stabilire chi parteciperà alla prossima Champions League insieme a Liverpool ed Arsenal. In lotta c’è anche il Nottingham Forest, che affronterà l’Everton nel 32° turno, con fischio d’inizio domani, sabato 12 aprile, alle ore 16, al City Ground. Padroni di casa che attualmente occupano la terza posizione in classifica e che stanno disputando una stagione di altissimo livello, con la volontà di concluderla con la ciliegina finale. 🔗sololaroma.it

Howe avverte il Newcastle di gestire meglio le partite dopo essere sopravvissuto alla paura del secondo tempo contro Nottingham Forest - 2025-02-23 18:46:00 Breaking news: Eddie Howe ha elogiato Newcastle per la loro vittoria per 4-3 su Nottingham Forest, ma ha esortato la sua squadra a gestire meglio i giochi in futuro. Un display del primo tempo dilagante ha visto il toon correre in vantaggio per 4-1 con quattro gol in 13 minuti, ma non sono stati in grado di abbinare l’intensità del primo tempo mentre hanno trattenuto un ritorno dai visitatori in un secondo periodo nervoso. 🔗justcalcio.com

Nottingham Forest, Marinakis e il problema multiproprietà: "diluito" il suo impegno nel club per un posto in Europa - La sorpresa, ma neanche poi più di tanto, di questa stagione di Premier League si può tranquillamente chiamare Nottingham Forest. Il club allenato da Nuno Espirito. 🔗calciomercato.com

?? Nottingham Forest, Marinakis teme sanzioni: non è più azionista del club | OneFootball - Sono già state prese le misure necessarie all'interno della società madre del club, la NF Football Investments, con Marinakis che non è più elencato come azionista di controllo significativo del club ... 🔗onefootball.com

Il Nottingham Forest non fa praticamente possesso palla, eppure è al terzo posto in Premier League - Il ritorno del Nottingham Forest nelle prime posizioni del campionato inglese è una storia dal sapore spiccatamente romantico, visto che parliamo di un club che a cavallo tra gli anni Settanta, Ottant ... 🔗informazione.it