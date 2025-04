Nottingham Forest-Brentford il pronostico di Premier League | GOL e non solo

Premier League. Infatti, domani, giovedì 1° maggio, è in programma il match tra Nottingham Forest e Brentford, che chiuderà la 34ª giornata del massimo campionato inglese. Calcio d’inizio alle ore 20:30 al The City Ground. I padroni di casa partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.10, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 3.55 e 3.25.Come arrivano al match Nottingham Forest e BrentfordIl Nottingham Forest è reduce dalla sconfitta in semifinale di FA Cup contro il Manchester City per 2-0. La squadra di Nuno Espirito Santo, però, può ancora dire la sua in campionato: l’obiettivo rimane la qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Sololaroma.it - Nottingham Forest-Brentford, il pronostico di Premier League: GOL e non solo In queste notti dedicate alle coppe europee, c’è spazio anche per una partita di. Infatti, domani, giovedì 1° maggio, è in programma il match tra, che chiuderà la 34ª giornata del massimo campionato inglese. Calcio d’inizio alle ore 20:30 al The City Ground. I padroni di casa partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.10, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 3.55 e 3.25.Come arrivano al matchIlè reduce dalla sconfitta in semifinale di FA Cup contro il Manchester City per 2-0. La squadra di Nuno Espirito Santo, però, può ancora dire la sua in campionato: l’obiettivo rimane la qualificazione alla prossima Champions. 🔗 Sololaroma.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nottingham Forest-Everton, il pronostico di Premier League: combo e multigol da provare - Come tutti gli altri campionati, anche la Premier League è entrata nella sua fase decisiva, con le ultime giornate che saranno fondamentali per stabilire chi parteciperà alla prossima Champions League insieme a Liverpool ed Arsenal. In lotta c’è anche il Nottingham Forest, che affronterà l’Everton nel 32° turno, con fischio d’inizio domani, sabato 12 aprile, alle ore 16, al City Ground. Padroni di casa che attualmente occupano la terza posizione in classifica e che stanno disputando una stagione di altissimo livello, con la volontà di concluderla con la ciliegina finale. 🔗sololaroma.it

Nottingham Forest-Everton, il pronostico di Premier League - Come tutti gli altri campionati, anche la Premier League è entrata nella sua fase decisiva, con le ultime giornate che saranno fondamentali per stabilire chi parteciperà alla prossima Champions League insieme a Liverpool ed Arsenal. In lotta c’è anche il Nottingham Forest, che affronterà l’Everton nel 32° turno, con fischio d’inizio domani, sabato 12 aprile, alle ore 16, al City Ground. Padroni di casa che attualmente occupano la terza posizione in classifica e che stanno disputando una stagione di altissimo livello, con la volontà di concluderla con la ciliegina finale. 🔗sololaroma.it

Nottingham-Arsenal, sfida al vertice in Premier: il pronostico tra GOAL e risultato esatto - Nel Bel Paese la Coppa Italia, con Inter-Lazio a rubare la scena, in Inghilterra tempo di turno infrasettimanale, valido per la 27ª giornata di Premier League. A catalizzare l’attenzione oltremanica è una furibonda lotta per l’Europa, e proprio in tal senso il big match del turno è Nottingham-Arsenal, in programma mercoledì 26 febbraio alle 20:30 al City Ground. Trattasi di 3ª contro 2ª della classifica, e i punti sono sempre più pesanti. 🔗sololaroma.it

Su questo argomento da altre fonti

Pronostico Nottingham Forest-Brentford, missione Champions per Milenkovic e compagni; Premier League, il Nottingham va a caccia del terzo posto: l’1 sul Brentford è a 2.13 su Starcasinò; Nottingham Forest-Brentford (giovedì 01 maggio 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Nottingham Forest-Brentford 1 Maggio: 34ª Giornata di Premier League. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pronostico Nottingham Forest-Brentford, missione Champions per Milenkovic e compagni - Più che un posticipo è un recupero. Giovedì 1° maggio, alle 20.30, si gioca Nottingham Forest-Brentford, coda della 34ª giornata di Premier League. La squadra di Nuno Espirito Santo è scivolata al ses ... 🔗tuttosport.com

Pronostico Nottingham Forest-Brentford: almeno un sogno continua - Nottingham-Brentford è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca giovedì: tv, formazioni, pronostico. 🔗ilveggente.it

Nottingham Forest-Brentford: dove vederla, orario e probabili formazioni - Al City Ground va in scena la sfida di Premier League Nottingham Forest-Brentford: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al City Ground di Nottingham si giocherà la gara vale ... 🔗calcionews24.com