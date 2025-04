Notte Europea dei Musei | al MADXI i Voicelab dal vivo

MADXI Museo Contemporaneo di Latina celebra la Notte Europea dei Musei con un evento speciale che unisce arte contemporanea e musica dal vivo. Protagonista della serata sarà La Voicelab Band di Mimmo Di Francesco: una band di 14 elementi che propone dal vivo i classici del jazz e della.

Il Polo Museale Sapienza parteciperà alla Notte Europea dei Musei 2025, unendo le celebrazioni del Maggio Museale con questo importante evento culturale europeo. - Maggio Museale e Notte Europea dei Musei 2025: Un connubio di cultura e scienza Il Maggio Museale è una tradizione consolidata della Sapienza Università di Roma, volta a valorizzare il patrimonio museale dell’ateneo attraverso aperture straordinarie, mostre, laboratori e attività didattiche. Quest’anno, l’evento culminerà nella Notte Europea dei Musei, prevista per sabato 17 maggio 2025, […] 🔗periodicodaily.com

La Notte dei Musei al Castello della Rancia - L’obiettivo è riaprire il Castello della Rancia per la Notte dei Musei, il 17 maggio. A dare l’annuncio è l’assessore ai beni e alle attività culturali di Tolentino Fabio Tiberi. I lavori di riparazione del danno, miglioramento sismico e restauro sono durati circa un anno; l’edificio era chiuso al pubblico per questi interventi post-sisma dall’aprile 2024. Il progetto era stato finanziato dalla presidenza del consiglio dei ministri con il fondo dell’otto per mille dell’Irpef devoluto dai cittadini alla diretta gestione statale per l’anno 2020; un finanziamento di circa un milione e 200mila ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Notte dei Musei: il significato e le città protagoniste - Life&People.it | Chi non ha mai sognato di visitare un museo di notte, godendo delle sue esposizioni in tutta tranquillità? Questo sogno si realizza con la Notte Europea dei Musei 2025. L’Europa si appresta a vestirsi di creatività, cultura e bellezza per vivere una delle serate più affascinanti e attese dagli amanti dell’arte. Sabato 17 maggio, circa 3.000 siti in tutta Europa, tra cui 1.300 in Francia aprono le porte a visitatori e turisti dal tramonto a mezzanotte, per una serata ricca di sorprese ed iniziative a sfondo artistico. 🔗.com

Notte Europea dei Musei all’Opera del Duomo - Il Museo aderisce con questa iniziativa alla Notte Europea dei Musei e alla Giornata Internazionale dei Musei di ICOM (International Council of Museums). L’Opera di Santa Maria del Fiore coglie ... 🔗nove.firenze.it

Aperture straordinarie per la Notte dei musei. La lista - Nel corso della serata che si svolgerà in contemporanea con la Notte Europea dei Musei, i visitatori potranno, inoltre, apprezzare i reperti in esposizione all’interno della mostra ... 🔗msn.com

Questa sera la Notte dei Musei a Egnazia - Fasano - Sabato 13 maggio 2023 torna la Notte Europea dei Musei, l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e patrocinata dall'Unesco, dal Consiglio d'Europa e dall'ICOM, che si svolge in ... 🔗osservatoriooggi.it