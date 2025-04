Romadailynews.it - Notte di violenza a Don Bosco: raid notturno in sala giochi, feriti e auto distrutte

Una domenica di puro terrore in via Statilio Ottato, nel cuore del quartiere Dona Roma. Intorno alla mezza, un’orda di una ventina di individui, parzialmente incappucciati e armati di spranghe, coltelli e perfino asce, ha fatto irruzione in unagaming. Secondo le testimonianze raccolte, si tratterebbe in gran parte di giovani nordafricani.Entrati con, si sono subito diretti verso un tavolo dove si trovavano cinque cittadini romeni. Tre di loro sono rimastisotto i colpi brutali inferti con bastoni e armi da taglio. Ma la furia non si è fermata lì: altri tre italiani presenti sono stati aggrediti. Uno ha riportato ferite alla testa e alla schiena, un altro è stato rapinato del cellulare. All’interno, sul pavimento, sono stati rinvenuti coltelli abbandonati dal branco in fuga. 🔗 Romadailynews.it