Ilrestodelcarlino.it - Note finali al Teatro EuropAuditorium Vecchioni, Fiorella Mannoia, Fabio Concato e Samuele Bersani

Tanti ancora gli appuntamenti alnel suo finale di stagione.Il 6 maggio Robertotorna al live con Tra il silenzio e il tuono tour che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario in vetta nella classifica della narrativa italiana., accompagnato dalla sua band storica formata da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).Il 7 maggio Francesco Cicchella porta in scena Tante belle cose, one-man-show in cui l’artista napoletano gioca non solo con i suoi personaggi, ma anche con sé stesso, proiettandosi nel futuro. Il varietà si fonde con una narrazione cinematografica, dando vita a un’esperienza teatrale coinvolgente, in cui musica, risate e un tocco di magia si intrecciano. 🔗 Ilrestodelcarlino.it