Norma straccia bollo la Regione proroga la scadenza fino al 30 giugno

proroga al 30 giugno la misura denominata "straccia bollo", prevista dalla legge di Stabilità 2025-2027. A darne notizia è l'assessore regionale all'Economia Alessandro Dagnino. "La Norma straccia bollo - evidenzia l'assessore - ha fatto registrare. 🔗 Cataniatoday.it - Norma "straccia bollo", la Regione proroga la scadenza fino al 30 giugno Sarà pubblicata nei prossimi giorni la legge cheal 30la misura denominata "", prevista dalla legge di Stabilità 2025-2027. A darne notizia è l'assessore regionale all'Economia Alessandro Dagnino. "La- evidenzia l'assessore - ha fatto registrare. 🔗 Cataniatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Regione Umbria: "Manovra equa, giusta e progressista". Ecco come sarà per Irpef, Irap e bollo - La definizione è di Tommaso Bori, vicepresidente della Regione Umbria: "Una manovra equa, giusta e progressista". Il maxi emendamento che cambia la delibera di giunta sulle tasse - è pronto e giovedì 10 aprile approderà in consiglio regionale per il voto e il via libera. Per la presidente della... 🔗ternitoday.it

Sicilia, ecco lo "straccia-bollo auto" per regolarizzare senza sanzioni la tassa scaduta tra il 2016 e 2023. Ecco come si paga - Sicilia, ecco lo "straccia-bollo auto" per regolarizzare senza sanzioni la tassa scaduta tra il 2016 e 2023. Ecco come si paga La Giunta siciliana ha approvato il disegno di legge sulla Stabilità , del valore di 650 milioni di euro , e il Bilancio, puntando a una rapida approvazione in aula entro l'anno. Con la manovra 2025-2027, il governo regionale destina maggiori fondi alla sanità, intensifica. 🔗feedpress.me

Sicilia, c'è lo "straccia-bollo auto" per regolarizzare senza sanzioni la tassa scaduta tra il 2016 e 2023. Ecco come si paga - Sicilia, c'è lo "straccia-bollo auto" per regolarizzare senza sanzioni la tassa scaduta tra il 2016 e 2023. Ecco come si paga. La Giunta siciliana ha approvato il disegno di legge sulla Stabilità , del valore di 650 milioni di euro , e il Bilancio, puntando a una rapida approvazione in aula entro l'anno. Con la manovra 2025-2027, il governo regionale destina maggiori fondi alla sanità, intensifica. 🔗feedpress.me

Su questo argomento da altre fonti

Norma straccia bollo, la Regione proroga la scadenza fino al 30 giugno; Straccia bollo auto, scadenza prorogata al 30 giugno; Norma 'straccia bollo', la Regione proroga la scadenza fino al 30 giugno; Straccia bollo auto: la scadenza prorogata al 30 giugno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Straccia bollo prorogato fino al 30 giugno, arriva la legge, niente sanzioni - La norma è scaduta oggi ma la proroga è già stata approvata e sarà pubblicata nei prossimi giorni. Chi non ha fatto in tempo potrà ugualmente pagare senza more e interessi fino a fine giugno ... 🔗blogsicilia.it

"Straccia bollo", verso la proroga al 30 giugno: "Più tempo per chi vuole pagare senza interessi e sanzioni" - Lo annuncia l'assessore all'Economia Alessandro Dagnino, ricordando che "la norma riguarda la tassa automobilistica scaduta e non versata tra il primo gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023" ... 🔗msn.com

Straccia Bollo, scadenza prorogata al 30 giugno. Dagnino “Più tempo per chi vuole usufruire della norma” - SICILIA – Sarà pubblicata nei prossimi giorni la legge che proroga al 30 giugno la misura denominata “straccia bollo”, prevista dalla legge di Stabilità 2025-2027. A renderlo noto è l’assessore region ... 🔗newsicilia.it